Matéria publicada em 28 de maio de 2021, 09:26 horas

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable lamentou na manhã de hoje, sexta-feira, 28, o ato de vandalismo praticado contra a Igreja Matriz São Sebastião, no Centro, na noite desta quinta-feira, 27. Drable disse que vai intensificar ações de segurança pública na cidade e considerou o fato como “episódio horroroso”. Na ação de vandalismo uma cruz, que simbolizava vítimas da Covid-19, foi arremessada contra a porta principal do templo e ficou destruída. Pedras também foram arremessadas quebrando o vitral da fachada principal da igreja.

O ato foi gravado por câmeras de segurança. No comunicado o prefeito disse que equipe da Guarda Municipal passou a noite, em ronda, em busca do responsável pelo ato de vandalismo. Drable ressaltou ainda que os atos de vandalismo vem, assim como os arrombamentos e furtos noturnos, aumentando nos últimos dias. No comunicado o prefeito afirma que pediu nesta manhã a retomada do comandante Alcimar Videira do comando da 2ª Cia do 28° Batalhão da Polícia Militar de Barra Mansa. O oficial deixou o cargo no início deste ano.

“Percebemos que isso aconteceu depois da transferência do Capitão Videira. Com todas as dificuldades que a segurança pública enfrenta, tínhamos uma sensação maior de segurança com o Capitão Videira no comando da Companhia de Barra Mansa. Essa manhã já fiz o pedido para que ele volte imediatamente para a cidade. A decisão que tomaram, de tirá-lo daqui, que fui contra desde o início, deixou claro que está prejudicando a segurança do nosso povo”, ressaltou o prefeito, acrescentado que ” esse absurdo contra a igreja não pode acontecer”.