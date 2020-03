Rodrigo Drable limita atendimento na prefeitura de Barra Mansa

Matéria publicada em 17 de março de 2020, 10:09 horas

Barra Mansa – prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, acaba de anunciar novas medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus. Entre as ações, Drable informou que os atendimentos na prefeitura serão feitos em novo horário, de 8h30 ao meio dia. Além disso, os secretários municipais ganharam liberdade para trabalhar com equipe reduzida, para fazer apenas o serviço considerado essencial. Os demais servidores serão dispensados. Foram suspensos também todos os deslocamentos viários para assuntos administrativos.

O prefeito também suspendeu a prova anual de vida, prevista até então para regularização do sistema previdenciário municipal. Da mesma maneira, está suspensa a necessidade de apresentação presencial de documentos que garantam o abono de aniversário. “Todas estas atividades serão retomadas depois”, disse o prefeito.

No Centro do idoso, estão mantidas as consultas e procedimentos médicos, mas estão suspensos todos os outros atendimentos. O recadastramento imobiliário está igualmente paralisado momentaneamente, assim como os tratamentos odontológicos, mantidos apenas os serviços de urgência.

Até mesmo as reuniões de secretariado estão suspensas.