Matéria publicada em 4 de agosto de 2021, 22:25 horas

Número de empregos vai ficar em torno de 380 e remuneração média será bem mais alta que a do mercado

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable (DEM) informou, durante transmissão ao vivo feita por redes sociais, que está negociando a vinda de uma indústria do setor farmacêutico para Barra Mansa, gerando 380 empregos que, segundo ele, terão salários médios três vezes mais altos que os de mercado, justamente por empregarem pessoas especializadas.

Ele explicou que, com a pandemia, ficou claro que há empresas estrangeiras interessadas em investir no país e destacou que o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro está sendo muito importante no processo, por ter conseguido uma lei de incentivo fiscal que iguala a tributação no Estado do Rio à do Espírito Santo.

Rodrigo também anunciou que a cidade vai voltar a contar com o Sine e a Casa do Trabalhador.

Comércio

Drable destacou que continua acreditando que a vocação de Barra Mansa é o comércio, e lembrou que, mesmo com a pandemia, praticamente não há lojas vazias no Centro de Barra Mansa, enquanto várias lojas de shoppings em cidades vizinhas tiveram de fechar por causa das restrições.

Ele afirmou que o fato do comércio barramansense ser principalmente de rua ajudou as lojas a sobreviverem e prosperarem nesse período, e anunciou que, com a conclusão das obras do Pátio de Manobras, o Centro vai ganhar cerca de duas mil vagas de estacionamento e calçadas mais largas.

Além disso, Rodrigo pretende trabalhar para que toda a fiação elétrica e de telecomunicações das ruas do local passe a ser subterrânea, o que causa um excelente impacto visual. Com isso, o prefeito acredita que a cidade vai ganhar seu shopping a céu aberto.

Tratamento de esgoto

Outro assunto destacado na transmissão ao vivo foi a obtenção de uma verba de R$ 80 milhões para que a Prefeitura de Barra Mansa construa uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de grande porte, capaz de tratar 40% do esgoto da cidade. Rodrigo explicou que a cidade atualmente trata 2% de seu esgoto, então o total tratado será multiplicado por 21 com a conclusão dessa obra, passando a 42%.

O prefeito disse ainda que está tentando solucionar na Justiça problemas que estão atrapalhando a construção de outras ETEs.

Rio Barra Mansa

O prefeito também mencionou a criação de um projeto que vai gerar uma barragem capaz de controlar o fluxo do Rio Barra Mansa e impedir os transbordamentos do rio, o que, segundo ele, já chegou a acontecer nove vezes em um único ano. O projeto, que ele apelidou de “Pinguim”, mesma alcunha do secretário municipal de Meio Ambiente, Maurício Azevedo, vai ser discutido com os moradores de todos os bairros que serão beneficiados, antes de ser implantado.

Parque da Cidade

O prefeito informou que, com a transferência definitiva da área do antigo quartel para a Prefeitura, o Parque da Cidade vai receber uma concha acústica com capacidade para quatro mil pessoas na plateia, um lago com pedalinhos, um restaurante e uma pista de kart. Segundo Rodrigo, será um espaço de lazer para barramansenses de todas as classes sociais.

Agradecimentos

O prefeito aproveitou a transmissão ao vivo para agradecer a diversos parlamentares, como o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, que teve o apoio de Rodrigo durante a campanha de 2018, sob o argumento de que seria importante para a cidade ter representação na Alerj, os ex-deputados Alexandre Serfiotis, hoje prefeito de Porto Real, Deley de Oliveira, hoje assessor especial do prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, Luiz Sérgio e atual deputado federal Antônio Furtado.