Rodrigo Drable organiza caminhada com mais de 5 mil pessoas em apoio a Cláudio Castro

Matéria publicada em 10 de setembro de 2022, 15:16 horas

Prefeito de Barra Mansa conduziu apoiadores e ressaltou gratidão ao candidato à reeleição ao governo do estado

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable organizou na manhã deste sábado, dia 10, uma caminhada em apoio ao candidato à reeleição ao Governo do Estado, Cláudio Castro. Cerca de 5 mil pessoas se concentraram no Ilha Clube e saíram em caminhada pelas ruas do bairro Ano Bom e Centro, em Barra Mansa.

O evento contou com a participação da vice-prefeita, Fátima Lima; dos secretários municipais, vereadores, população e dos candidatos à Câmara Federal – Ademir Melo, Delegado Antônio Furtado, Léo da joalheria, Luiz Fulani; e dos candidatos à Alerj – Luís Antônio Cardoso e Romildo, além de representantes do candidato Marcelo Cabeleireiro.

Em discurso, Rodrigo Drable falou sobre os investimentos feitos no município em parceria com o governo estadual. “Nós nunca tivemos dinheiro para grandes investimentos e isso mudou. Com a ajuda do governador Cláudio Castro, conseguimos investimentos para a ampliação de hospitais, do Parque da Cidade, do Mercado do Produtor, da Ponte Ruth Coutinho, do nosso Hospital Municipal, entre tantas outras melhorias”, pontuou, acrescentando:

“Só este ano, conseguimos uma verba de R$67 milhões para ser investida no asfalto completo dos bairros Vista Alegre e São Silvestre. Isso é apenas o começo de grandes melhorias”.

O prefeito de Barra Mansa concluiu dizendo que a iniciativa foi uma forma de expressar a gratidão dos munícipes aos benefícios concedidos à cidade.

“Nunca passamos por um momento como este. Nossa cidade está sendo transformada. Temos muita gratidão ao Cláudio por tudo que ele fez e continuará fazendo por nós. Gratidão!”, concluiu.