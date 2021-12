Rodrigo Drable percorre locais atingidos pelas chuvas em Barra Mansa

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2021, 11:01 horas

Barra Mansa – Equipes da Defesa Civil e do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) percorrem diversos bairros da cidade, na manhã desta quarta-feira, dia 15, onde realizam os serviços de limpeza e reparos de danos causados pelas chuvas dessa terça-feira, 14. O prefeito Rodrigo Drable também foi a campo acompanhar os trabalhos nas localidades atingidas pelas fortes chuvas.

“As chuvas intensas foram muito além do que seria razoável para a previsão do dia. Vários bairros foram afetados. Peço que a população tenha consciência de não jogar lixo pelas ruas, pois isso obstrui os bueiros e agrava os alagamentos”, disse o prefeito Rodrigo Drable, que visitou os locais junto com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos; o diretor do Saae, Adilson Rezende; e os vereadores Marquinho Pitombeira e Pissula.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos, o volume de chuva registrado foi de 60 mm, considerado de categoria muito forte pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), provocando duas quedas de barreira e deslizamento, registradas nas Rua A, no Siderlândia e Figueira, no distrito Santa Rita de Cássia; além de uma queda de árvore, na Rua Lígia Morais, no Morada da Granja; dois alagamentos, Vila Maria e Vila Nova, ambas devido à drenagem da via não comportar o acumulado de chuva; duas ocorrências de trasbordo do Córrego Laranjeiras, Vista Alegre e Rua São Pedro, no Loteamento Sofia.

Liberados

A Rua A, no Siderlândia e Estrada das Figueiras, no distrito de Santa Rita, já foram liberadas, por funcionários da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana e Saae.

“No momento (manhã de hoje), estamos com equipes na Vila Maria, na Rua 13 de Maio e Transversais; Rua Antônio Graciano da Rocha; Rua Afonsina Rangel, raspando e coletando lama. Também estamos retirando barreira da Rua A, no Siderlândia, e Rua da Figueira, no distrito Santa Rita de Cássia. O objetivo é deixarmos todas as ruas limpas hoje. Após a retirada da lama, todas serão lavadas”, destacou o coordenador de Resíduos Sólidos do Saae-BM, Jackson Rabelo.

Níveis dos rios

Ainda de acordo com o coordenador de Defesa Civil, os rios da cidade estão dentro da cota de segurança para transbordamento. “Qualquer alteração, acionaremos as sirenes de alerta nas áreas de risco”, destacou João Vitor.