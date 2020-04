Rodrigo Drable prorroga isolamento social até o dia 27

Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 19:48 horas

Prefeito de Barra Mansa diz que uso de máscara será obrigatório a partir da semana que vem

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, disse em transmissão ao vivo feita por redes sociais, que a retomada de atividades comerciais será será feita quando as autoridades sanitárias entenderem que há estrutura para enfrentar a doença.

Mesmo assim, ele destacou a importância de um retorno: “A vida é prioridade, mas temos que ver outros aspectos”, disse o prefeito, que recebeu nesta sexta a visita de representantes de entidades empresariais de Volta Redonda, em busca de apoio para a reabertura do comércio.

O prefeito também afirmou que, para retomar as atividades, é preciso que as pessoas adotem novos hábitos, como o uso de máscaras, para que seja possível pensar em retomada do comércio. Além disso, o prefeito afirmou que é necessário manter índices de contaminação dentro de determinados parâmetros:

“Se passa de certo ponto, fecha tudo. Até o que está aberto hoje por ser essencial”, disse.

Economia

O prefeito reconheceu que há necessidade de reativar a economia, mas ressaltou que isso só será possível após o dia 27 – tanto que prorrogou as medidas de restrição de convívio social até essa data.

No entanto, ele afirmou que tem consciência de que essa situação não pode ser mantida por muito tempo. Rodrigo disse que ouviu de uma pessoa com quem conversou nesta sexta que uma empresa de ônibus sediada em Volta Redonda que faz linhas intermunicipais pode não retornar quando as restrições forem levantadas: “ela vai quebrar”, disse o prefeito sem mencionar o nome da empresa.