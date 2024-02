Rodrigo Drable recebe bispo para tratar das obras de restauração da Igreja do Amparo

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, recebeu na manhã desta quinta-feira (8), na Fazenda da Posse, a visita do bispo Dom Luiz Henrique da Silva Brito, da diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda. O objetivo do encontro foi discutir o andamento das obras de restauração da Igreja de Nossa Senhora do Amparo, que começaram em 2021 e estão caminhando para a sua fase final. Também estiveram presentes na reunião o padre Márcio Moraes e outros representantes da diocese.

A Igreja de Nossa Senhora do Amparo foi construída em 1829. As obras seguem as determinações e fiscalizações do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e do Ministério do Turismo, com o apoio da Cúria Diocesana de Volta Redonda e Barra do Piraí, para que sejam respeitados os contextos arquitetônicos e históricos, não descaracterizando a construção original, em estilo neoclássico.

As intervenções são fruto de convênio firmado entre o Iphan – autarquia federal vinculada ao Ministério do Turismo e à Secretaria Especial da Cultura – e a Prefeitura de Barra Mansa. Devido ao precário estado de conservação, o templo permanecia fechado desde 2015. Com as novas intervenções, o monumento será devolvido à comunidade.

O bispo Dom Luiz Henrique da Silva Brito, agradeceu o apoio e a preocupação da administração municipal com o espaço. “A obra está caminhando e avançando graças a todo o apoio e preocupação da Prefeitura com esse patrimônio histórico. Agradeço aos envolvidos por toda essa atenção”, ressaltou.

O prefeito Rodrigo Drable disse ser importante que a obra seja entregue o quanto antes. “Hoje eu recebi o bispo com alegria tremenda para discutirmos a licitação do processo de incêndio da Igreja de Amparo. Faremos o maior esforço possível para que tenhamos agilidade e façamos essa entrega para a comunidade o quanto antes”, finalizou.