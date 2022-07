Rodrigo Drable recebe jornal produzido por alunos de escola da rede municipal

Matéria publicada em 15 de julho de 2022, 18:49 horas

Barra Mansa- Alunos do 6º Ano da Escola Vocacionada à Música Ciep-485 – João Batista Barros, no bairro Bom Pastor, estiveram na quinta-feira, dia 14, na sede do governo municipal. Eles foram recebidos pelo prefeito Rodrigo Drable, que recebeu dos estudantes exemplares do jornal ‘Escola Vocacionada à Música em Foco’, desenvolvido pelas turmas do 6º e 9º Anos da unidade de ensino. Também participaram do encontro o secretário de Educação, Marcus Barros, o diretor artístico da escola, Giliade Lima, a diretora Saionara Maciel e as professoras Renata de Almeida Machado e Vanessa Maria.

Durante a visita, o prefeito Rodrigo Drable destacou o trabalho realizado na unidade escolar. “Hoje eu tive a oportunidade de receber uma amostra do sucesso de um projeto que tem um valor e um impacto muito grande na vida das nossas crianças. A escola vocacionada era um sonho que conseguimos tornar realidade. Entendemos porque as crianças escolhem estudar lá. A vocacionada realmente provoca e oportuniza que eles desenvolvam suas habilidades e dons, que talvez em outras circunstâncias não conseguissem. Então realmente é inspirador ver o sucesso do projeto”, disse Drable.

A professora de Língua Portuguesa e responsável pelo projeto de produção do jornal, Vanessa Maria, falou um pouco sobre a iniciativa. “Esse projeto veio com base na nossa proposta curricular no segundo bimestre foi todo baseado nos gêneros jornalísticos. Então eu pensei: ‘já que eu tenho que trabalhar, porque não fazer um jornal, na prática?’. No início idealizamos algo local para a nossa escola, mas ganhou uma proporção bem maior quando conseguimos que um jornal local imprimisse e disponibilizasse gratuitamente cerca de 500 exemplares. Foi muito gratificante ver o jornal das crianças publicado oficialmente”, destacou a professora.

Show de Talentos

Logo após a entrega dos exemplares ao prefeito, a professora Renata de Almeida Machado falou sobre o ‘Show de Talentos’, que acontece toda sexta-feira no intervalo entre os turnos da manhã e da tarde, onde os alunos mostraram um pouco do trabalho realizado, assim como fizeram nesta quinta-feira ao prefeito em seu gabinete. “O ‘Show de Talentos’ é um momento que criamos para que eles pudessem estar se apresentando, tendo como um dos objetivos desenvolver a desenvoltura de cada um deles. Nós temos nos surpreendido muito com as apresentações”, pontuou Renata.

Os estudantes Maria Rosa Lima do Nascimento e João Eduardo Cardoso Oliveira Ribeiro Gama, de 12 anos; Rebeca Rodrigues Costa, Ana Clara da Conceição Valente, Andressa Resende Andrade e Nicolas Daniel Freitas Sanglard, de 11 anos, falaram da emoção em conhecer e se apresentar para o prefeito Rodrigo Drable.

“Foi uma experiência muito legal, pudemos conhecer o prefeito pessoalmente. Nós apresentamos um pouco do que realizamos no dia a dia na nossa escola, além disso, nós conseguimos mostrar um pouco do nosso talento. Foi um encontro muito importante para todos nós”, disseram.

O secretário de Educação, Marcus Barros, e o diretor Artístico da Escola Vocacionada, Giliade Lima, falaram da importância e do reconhecimento pelo trabalho realizado. “O apoio e, principalmente, esse acolhimento do prefeito é muito importante. Esse é o reconhecimento do trabalho que está sendo desenvolvido nesses cinco meses, é muito bom ver o sucesso do nosso projeto e a direção pedagógica desenvolvendo ações que estimulam os estudantes a criarem mais e mais”, destacou Barros.

“Os alunos precisam perceber que a escola tem esse apoio. A Vocacionada à Música de Barra Mansa é a primeira do Brasil e esse reconhecimento, ouvindo do prefeito que todos estão de parabéns e dando sugestões, nos mostra que estamos no caminho certo e traz motivação a todos”, completou Giliade.