Rodrigo Drable se reúne com coordenação do Plano Estratégico e Preventivo de Chuvas

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2021, 17:31 horas

Iniciativa tem a finalidade de realinhar as ações diante das emergências provocadas pelos temporais

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable, realizou na tarde desta quarta-feira, 15, em seu gabinete, uma nova reunião com integrantes da coordenação geral do Plano Estratégico e Preventivo de Chuvas a fim de realinhar as ações a serem desenvolvidas durante os temporais típicos de verão. No encontro também foram abordadas questões referentes ao Decreto 10.514, que estabelece a situação de Estado de Alerta no município entre 18 de novembro deste ano e 31 de março de 2022.

“Nossa preocupação é estarmos preparados para o pior cenário diante das chuvas intensas de verão. A execução destes procedimentos precisa ser permanente” – disse Rodrigo.

Ainda durante a reunião foram apresentadas algumas sugestões visando ajustar e adequar à ação das equipes envolvidas no Plano Estratégico e Preventivo de Chuvas, entre eles a criação de um almoxarifado para situações de emergência na Secretaria de Manutenção Urbana.

Participaram da reunião: Eros dos Santos, secretário de Planejamento Urbano; Vinícius Azevedo, secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Wiliam Pereira, secretário de Ordem Pública; J.Chagas, secretário de Assistência Social e Direitos Humanos; Sérgio Gomes, secretário de Saúde; José Luiz Vaneli, secretário de Manutenção Urbana; Paulo Sérgio Valente, comandante da Guarda Municipal; João Vitor da Silva Ramos, coordenador da Defesa Civil e Fanuel Fernando, subsecretário de Governo, coordenador de Comunicação Social.

SOBRE O ESTADO DE ALERTA

O decreto 10.514/21 dispõe que durante o período das chuvas de verão devem estar à disposição da Coordenadoria da Defesa Civil todos os setores da administração municipal, principalmente as seguintes secretarias: Ordem Pública; Manutenção Urbana; Planejamento Urbano; Assistência Social e Direitos Humanos; Desenvolvimento Rural; Educação; Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto); Governo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Saúde e Finanças.

O objetivo da mobilização das equipes destes órgãos é implantar as providências necessárias e agir prontamente nas situações de emergência decorrentes das chuvas.