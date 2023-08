Rodrigo Drable se reúne com Dnit e empresas para analisar trechos do Pátio de Manobras

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable se reuniu nesta terça-feira (29), com representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e das empresas Rodoplex Engenharia e Concremat Engenharia e Tecnologia, para avaliar as obras realizadas no Pátio de Manobras.

Participaram do encontro os secretários de Planejamento Urbano, Eros dos Santos; de Meio Ambiente, Vinícius Azevedo, além do novo diretor de infraestrutura ferroviária do Dnit, José Eduardo Guidi; do coordenador-geral de obras ferroviárias, Jean Carlo Trevizolo e do analista em infraestrutura de transportes, Fabio Moulin.

Drable aproveitou o encontro para atualizar a situação do Pátio de Manobras. “Estamos evoluindo na parte final das obras e nos aproximando da fase em que iremos fazer a conclusão do viaduto no bairro Barbará. Aproveitamos esse momento para apresentar ao novo diretor de infraestrutura do Dnit todo o projeto e alinhar o andamento dos trabalhos”, disse Drable.

Além da reunião, o grupo percorreu o trecho central das obras de readequação ferroviária para que o novo diretor pudesse conhecer pessoalmente o projeto e ajustar pontos pertinentes.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, falou sobre a reunião. “Esse encontro serviu para atualizar o novo diretor do Dnit sobre as obras no Pátio de Manobras, mostrando algumas situações pendentes para a conclusão da mesma”, concluiu.