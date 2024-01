Rodrigo Drable se reúne com torcida para fortalecer time de futsal da cidade

Barra Mansa – Nesta quinta-feira (25), o prefeito Rodrigo Drable recebeu, na Fazenda da Posse, integrantes da torcida organizada ‘Mancha Azul’. Em pauta, medidas e ações para resgatar a força do time da cidade, visando à disputa da próxima Copa Rio Sul de Futsal. O encontro contou com a presença do secretário de Esporte, Juventude e Lazer, Bruno Oliveira, e do ex-jogador e multicampeão, Bruno Assis.

Um dos diretores da ‘Mancha Azul’, Renniêr Guimarães, destacou todos os pontos que a torcida espera para a disputa deste ano. “Nós, enquanto torcida, esperamos ver Barra Mansa de volta ao topo. Para isso, entendemos que o melhor nome para o comando técnico é o Bruno Assis. Por ser barra-mansense, pelo seu histórico profissional e como conhecedor da competição, já que se consagrou campeão da Copa por 12 vezes, sendo 11 por Barra Mansa”, disse Renniêr.

Outro ponto levantado pela torcida foi com relação à estrutura necessária para que os atletas tenham condições de disputar o título. “Trouxemos para o prefeito as solicitações que achamos pertinentes para que os atletas tenham um melhor desempenho como, alimentação adequada, transporte e todo o apoio necessário para treinamento e disputa. Nós estaremos buscando o melhor para a equipe de Barra Mansa e sempre vamos estar ao lado do que for positivo para o sucesso do time”, destacou Hudson Costa, membro da diretoria.

Na oportunidade, o prefeito ressaltou a importância do envolvimento de todos para que Barra Mansa volte a ser destaque no cenário do futsal na região. “Nosso time é o maior campeão da Copa Rio Sul de Futsal. Receber a torcida com suas demandas é fundamental para que possamos desenvolver um trabalho que devolva o nosso prestígio dentro da competição, já que nos últimos anos não temos tido o desempenho esperado. Diante de todas as colocações apresentadas hoje, vou me envolver na organização para que neste ano Barra Mansa tenha condição de disputar o campeonato e voltar com a taça”, disse Drable.

Diante de tudo que foi apresentado, o secretário de Esportes, Bruno Oliveira, comunicou a gratidão em participar desta iniciativa e ressaltou que a pasta estará à disposição para auxiliar no que for preciso. “Estou muito feliz em fazer parte da secretaria de Esporte. Estamos empenhados em montar uma equipe forte para que Barra Mansa volte ao caminho das glórias, como bem destacou nosso prefeito Rodrigo Drable. A cidade tem uma enorme tradição no futsal e é importante que a gente resgate essa marca que tanto engrandeceu o nome do município ao longo dos anos”, revelou.