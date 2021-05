Rodrigo Drable visita obras do Pátio de Manobras

Matéria publicada em 4 de maio de 2021, 18:40 horas

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, realizou na manhã desta terça-feira, dia 04, uma caminhada na linha férrea, no trecho que vem passando por intervenções, a fim de acompanhar as obras do Pátio de Manobras. O chefe do Executivo foi acompanhado pela vice-prefeita Fátima Lima, pelo coordenador de supervisão das obras do Dnit, Paulo Café, secretários municipais e representantes de entidade de classe.

– O nosso objetivo é mostrar para a sociedade o que está sendo feito, a velocidade do avanço e quais são as próximas etapas. A gente está aqui, aonde foram construídas as casas para a demolição daquelas que ficam no caminho das obras do Pátio de Manobras, e as casas que são a segunda parte do acordo, que também serão demolidas e as famílias virão para cá. Isso aqui é uma área que vai ser entregue com habitações de extrema qualidade, totalmente urbanizada. A gente vai ter uma nova Barra Mansa, resultado do esforço de muita gente. É a realização de um sonho e a gente segue trabalhando – disse o prefeito.

Drable também lembrou a parceria do ex-deputado federal Deley, que foi fundamental para o desenvolvimento do Pátio de Manobras.

– A pessoa que foi muito importante para a gente nesse processo todo foi o Deley. Ele nos ajudou, acompanhou, sofreu junto conosco e comemorou as vitórias da liberação de recursos – afirmou.

Atualmente o Dnit está construindo três casas complementares, com previsão para serem concluídas em até 90 dias. As moradias que já foram finalizadas estão programadas para serem entregues após a instalação da iluminação pública e a ligação de água e luz. Também será feito um termo de acordo com o Dnit para iniciar a regularização provisória das residências. A Secretaria de Assistência Social irá assistir as famílias por três meses, visando garantir a integração no conjunto habitacional.

Durante a caminhada, também foram vistoriadas as obras de readequação das linhas férreas, o viaduto próximo à Saint-Gobain e a passarela ao lado do conjunto habitacional.

– Nós estamos executando atualmente a passarela no Parque da Cidade, a passarela próxima à prefeitura e o pontilhão no rio Cotiara. Nós estamos parados com a obra atualmente do rio Barra Mansa. O ponto crítico hoje é a entrega das casas do Campo do Ferroviário aos futuros morados e ao mesmo tempo o pagamento da indenização para os envolvidos. Para avançar nas obras, precisamos transferi-los. Depois, a gente vai demolir o pedaço das residências que estão envolvidas e fazer o alargamento da plataforma onde está tendo a duplicação. O viaduto da Saint-Gobain já é desse contrato, tem dinheiro para isso e tem tudo para ser executado – apontou o coordenador de supervisão das obras, Paulo Café.

Café afirmou ainda que a participação efetiva da Prefeitura contribuiu para o avanço do Pátio de Manobras.

– A obra é do Dnit, mas um grande agente dentro desse processo sempre foi a prefeitura, principalmente na parte financeira, pois se não tivesse isso, não tinha nada. O recurso é fonte oriunda do município, de verba de bancada conseguida pelo município – disse.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, apontou a necessidade de apresentar o desenvolvimento das obras para a população.

– Essa caminhada é muito importante para demonstrar a realidade do Pátio de Manobras para a cidade de Barra Mansa, o envolvimento da prefeitura e do prefeito em demonstrar a efetividade da obra. A caminhada junto com as entidades é para eles enxergarem com os próprios olhos que é real. Não é mais um sonho que está acontecendo, é uma realidade viva, presente, que está avançando – disse.