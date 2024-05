Rodrigo Drable vistoria obras em Barra Mansa

Barra Mansa – Durante a tarde desta segunda-feira (13), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, esteve em diferentes localidades do município para acompanhar as obras em execução que vão resultar em melhorias para a população. Também participaram das visitas os secretários de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, de Manutenção Urbana, César Carvalho, e de Administração, Gabriel Resende, além do subprefeito da Região Leste, Marco Chiesse, e os vereadores Luiz Furlani e Deco.

Vila Ursulino

A primeira visita foi a obra da creche no bairro Vila Ursulino, que deve ser inaugurada em agosto deste ano. “A creche da Vila Ursulino é um projeto desejado por todos nós, que vai impactar a vida de 180 crianças aqui do bairro e em torno, como o Santa Maria II. Esse era um compromisso antigo, pois este equipamento é um vetor de desenvolvimento e transformação da educação e do futuro”, ressaltou Rodrigo Drable.

Também presente na visita, o vereador Luiz Furlani destacou a importância da obra para as famílias, principalmente dos bairros Vila Ursulino e Santa Maria II. “A creche é um sonho para esta localidade, pois impacta diretamente na vida das crianças e das mães. Nosso trabalho é continuar entregando investimentos como esse para a nossa cidade, buscando mudar a vida das pessoas”, disse o parlamentar.

KM 4

Na sequência, a comitiva foi para o bairro Km 4, onde está sendo realizada a reforma geral da Escola Municipal Júlio Branco, que contará com uma quadra. “Nesta unidade a equipe está praticamente construindo uma nova escola, que ganhou um novo muro de contenção e em breve terá uma quadra. Esta escola vai ser transformadora, com boa estrutura e será um ganho imenso para a comunidade. Aqui no bairro nós estamos com diversas intervenções. As ruas já foram asfaltadas e estamos com obras também no posto de saúde”, destacou Drable.

Verbo Divino

Outro bairro visitado foi o Verbo Divino, que faz parte do pacote de obras em parceria com o Governo do Estado. “O programa estadual de asfaltamento irá contemplar 29 ruas. Nesta semana as equipes estão trabalhando nas ruas C, Laís Batista e Nelson Rocha. Em breve asfaltaremos as ruas do bairro São Silvestre, que também terá obras de drenagem”, informou o prefeito.

Nova Esperança

Outra creche visitada foi a Armando Raymundo, que está sendo construída na Rua Antônio Silva Reis, no bairro Nova Esperança. A unidade terá capacidade de acolher 120 crianças, que serão divididas em faixas etárias em quatro salas de aula. Além disso, a unidade terá salas de atividades, duas áreas solares, refeitório, sala de professores, vestiários, jardim, cozinha e parquinho.

“Esta era uma obra muito esperada. Foi planejada para que fosse feita da melhor forma possível para atender as mães e as crianças. Esta é uma forma de mostrar o carinho que temos para com essa comunidade. Estou muito feliz com o andamento dos trabalhos e em breve estaremos de volta para entregá-la à população”, disse.

Região Leste

Já na Região Leste, Drable esteve na Policlínica do Nove de Abril e na quadra do São Sebastião, que estão sendo reformadas. A unidade de saúde segue com atendimento normalizado mesmo com o andamento das obras.

“Na Policlínica estamos realizando reforma geral, com troca de revestimento e louças, readequação de piso, novo telhado, calhas, reforço na estrutura, além de nova fachada. Já a quadra é uma obra muito esperada, pois este era um equipamento muito bom, mas se perdeu ao longo do tempo. Com esta reforma, várias atividades vão poder voltar a ser realizadas e este local vai voltar a sorrir com as nossas crianças”, finalizou o prefeito.