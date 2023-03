Rodrigo Drable vistoria obras por toda a cidade - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de março de 2023, 17:51 horas



Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable esteve em diferentes localidades de Barra Mansa na manhã e tarde desta quinta-feira (30), para acompanhar a execução dos trabalhos e anunciar novas obras que serão realizadas. Os secretários de Governo, Luiz Furlani, de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, e de Manutenção Urbana, César Carvalho, além dos vereadores Marquinho Pitombeira, Casé, Eduardo Pimentel e Rayane Braga, acompanharam a agenda do chefe do Executivo.

O primeiro local visitado foi o distrito de Rialto, onde está sendo reformada uma quadra, que vai ganhar um gramado sintético. O prefeito informou que, atendendo a outras demandas, as ruas A e B receberão trabalhos de drenagem, rede de esgoto e asfaltamento.

– Além disso, nós também entraremos com a iluminação de LED nos principais corredores do distrito. Nosso intuito com isso é mudar a vida dos moradores e dar uma aparência melhor ao local, além de oferecer mais segurança – declarou o prefeito.

Já no Condomínio Village Primavera, na Colônia Santo Antônio, o campo de grama sintética está recebendo os últimos ajustes. A obra é possível graças a uma parceria com a empresa Light. “Os vereadores pediram que o campo fosse feito aqui e era justo que honrássemos esse compromisso antigo. Teremos aqui no bairro também a instalação de lâmpadas LED em todas as ruas”, disse Rodrigo, acrescentando que em breve fará um anúncio relacionado a uma creche.

As obras de pavimentação, que são feitas em parceria com o Governo do Estado, continuam sendo realizadas em várias áreas da cidade, conforme o prefeito conferiu durante a visita ao bairro Santa Maria II. Todas as ruas da localidade estão recebendo asfaltamento. No local, estão acontecendo obras de contenção às margens do Rio Bananal e a substituição do sistema atual por lâmpadas de LED. Mais uma notícia importante é que já foi licitada a construção de uma creche no bairro, que já conta com o terreno onde será feita a obra.

Nos bairros Jardim Marilu e Goiabal, Rodrigo acompanhou o avanço da pavimentação, que permite uma circulação mais ágil e segura de motoristas e pedestres.

– Estamos mostrando que compromisso se responde com trabalho. São obras extensas acontecendo no município. Deixo meu agradecimento ao nosso governador Cláudio Castro, que tem nos dado a oportunidade de transformar tantos sonhos em realidade. Barra Mansa nunca viu tanta obra – concluiu.