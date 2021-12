Rodrigo Furtado consegue R$ 1 milhão de reais para a Saúde de Volta Redonda em 2021

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2021, 16:35 horas

Volta Redonda – As visitas que o vereador Rodrigo Furtado tem feito aos centros de saúde de Volta Redonda através do Gabinete Itinerante tem surtido efeito prático. Depois de constatar a necessidade de mais investimentos na área, o parlamentar conseguiu junto ao deputado federal Júlio Lopes uma emenda no valor de R$ 499.800,00 que será destinado ao Hospital Nelson Gonçalves, o antigo Cais do Aterrado.

“Cada visita que faço às instituições públicas tem o objetivo não de repreender funcionários ou ficar criticando o governo. A ideia é entender onde e como posso ajudar. E, diante da conjuntura de pandemia, acredito que emendas parlamentares serão de grande valia”, comemorou Rodrigo, salientando a importância de se estabelece parcerias com outros parlamentares. “Preciso agradecer de coração o trabalho do deputado Júlio Lopes, ele tem sido um parceiro do meu mandato e também de Volta Redonda. Tenho certeza que essa emenda destinada por ele a meu pedido fará muita diferença nas instalações do hospital e, com isso, a população será melhor atendida”, completou.

A notícia da emenda chegou aí vereador no dia 22 com uma cordial mensagem de Julio Lopes. “Ao mesmo tempo em que o cumprimento, informo a emissão, pelo Ministério da Saúde, da nota de empenho nº 000161 no valor de R$ 499.800,00 (quatrocentos e noventa e nove mil e oitocentos Reais) em atendimento à minha indicação de emenda do Relator Geral para reforma do Hospital Nélson Gonçalves nesse município”, escreveu o deputado.

Vale lembrar que não é a primeira vez que a parceria entre Julio Lopes e Rodrigo Furtado gera benefícios ao município. Também atendendo a um pedido do vereador, Lopes reservou ainda em julho deste ano por meio de Recurso Extra Orçamentário mais meio milhão de reais. A verba será para reforma da UPA do Santo Agostinho, uma das unidades de saúde de referência do município.

“Esse foi outro presente que o deputado Júlio Lopes nos deu. Sabemos das dificuldades financeiras que o município tem passado como reflexo da pandemia, então toda ajuda é bem vinda ainda mais se for para melhorar o atendimento de uma unidade de saúde tão importante para a população de volta redonda”, relembrou o vereador, indo além. “Fui o primeiro parlamentar a defender vacinas para os profissionais da Educação e um dos únicos a chamar a atenção para os pacientes na fila de espera por uma cirurgia de catarata. Fizemos uma campanha maciça para que a prefeitura voltasse a garantir cirurgias desse tipo. A fila estava gigante e muitas pessoas correndo o risco de ficar sem enxergar pra sempre. Agora o governo fez a fila andar. A Saúde não pode parar ainda mais em um momento tão difícil quanto esse que estamos vivendo”, disse.