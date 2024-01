Rodrigo Furtado recebe “Secretaria Itinerante” do Conselho de Radiologia

Volta Redonda – O vereador Rodrigo Furtado recebeu nesta segunda-feira (15) e terça-feira (16), a “Secretaria Itinerante”, do Conselho de Radiologia, no seu escritório de advocacia, em Volta Redonda. A ação foi promovida pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Estado do Rio de Janeiro (CRTR-RJ 4º região) e serve como uma espécie de apoio aos profissionais da região Sul Fluminense credenciados do órgão, com a finalidade de trazer a sede para mais próximo. Nos dois dias, mais de 100 profissionais foram atendidos.

“A diretoria toda do conselho regional da 4ª região é muito grata ao vereador Rodrigo Furtado, pela transparência, rapidez e carinho que ele teve com os profissionais de Volta Redonda e região. Se não fosse esse amparo não conseguiríamos ter esse acesso aos nossos profissionais, a fim de atendê-los com dignidade, já que nos ofereceu todo o recurso de seu escritório. Agradeço podermos ter feito este laço de amizade. Consideramos ele um parceiro e um amigo da radiologia, somos gratos eternamente”, contou Fabricio de Oliveira Silva, presidente do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia, que responde pela classe em todo o território do Estado do Rio de Janeiro.

Para Rodrigo Furtado, a parceria com os radiologistas e profissionais da enfermagem será sempre uma prioridade em seu governo. “Me considero o vereador que mais defende os profissionais da saúde em Volta Redonda. Primeiramente com a luta pelo piso da enfermagem e a busca da implantação da jornada de 30 horas semanais. Em 2023, fui o único parlamentar a homenagear com moção de aplausos um profissional pelo “dia do radiologista”, comemorado no dia 8 de novembro. E agora, tive a honra de ceder meu escritório particular para receber o projeto “Secretaria Itinerante”. Isto é valorizar a classe dos radiologistas, não só de Volta Redonda, mas também de toda a região”, disse.