Matéria publicada em 25 de março de 2021, 23:11 horas

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable mandou a polícia apurar o caso de uma falsa aplicação de vacina contra a Covid-19 que ocorreu no município. Além disso, o prefeito levou uma equipe da Secretaria de Saúde, incluindo o secretário da pasta, Sérgio Gomes, até a casa do morador, que supostamente teria sido vacinado, no bairro Getúlio Vargas, onde ele foi realmente vacinado.

Rodrigo estava voltando de uma reunião com o governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, quando tomou conhecimento do caso foi denunciado por meio de um vídeo, divulgado em uma rede social.

-Não aceitaremos condutas erradas. A equipe é grande, é composta por pessoas maravilhosas, mas também tem gente que erra. Ou até gente que pode ter condutas criminosas. O cuidado com a vacinação tem sido imenso. Faço questão de acompanhar, mas não consigo estar presente em todas e nem o tempo todo. Se alguém deixar dúvidas sobre a conduta nessa vacinação, responderá por isso. Não estamos brincando e não aceitaremos, em hipótese nenhuma, que um Indivíduo coloque toda a equipe em Dúvida, e nem a vida de alguém em risco – disse o prefeito, durante o vídeio que gravou na casa do morador, que foi vacinado na noite desta quinta-feira.

O prefeito fez questão de mostrar todo o procedimento da vacina e esclarecer como é feito o processo de vacinação, que deve ser verificado na hora da aplicação. “Temos que ter esse cuidado. Peço que vocês acompanhe. Não vou deixar isso acontecer em Barra Mansa”, disse o prefeito.