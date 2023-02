Rodrigo Pacheco é reeleito para a presidência Senado - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2023, 19:22 horas

Brasília – Em votação secreta, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) foi reeleito presidente do Senado Federal, cargo que ocupará por mais dois anos. Ele obteve 49 votos, contra 32 de Rogério Marinho (PL-RN). Pacheco iniciou seu mandato no Senado em 2019 e foi eleito presidente da Casa pela primeira vez em 2021.

Para ser eleito presidente do Senado, o candidato precisaria ter pelo menos 41 votos, ou seja, maioria absoluta do Plenário da Casa. Os senadores votaram em tradicionais cédulas de papel, depositadas em urnas e apuradas por um grupo de senadores. As cédulas foram destruídas em seguida, como manda o Regimento Interno do Senado.

O processo foi conduzido pelo presidente da Mesa, que no momento da votação era o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). Ele foi auxiliado pelos 3º e 4º secretários, Rogério Carvalho (PT-SE) e Weverton (PDT-MA), que verificaram os nomes marcados nas cédulas e totalizaram os votos. A apuração foi supervisionada pelos escrutinadores que foram indicados antes da votação por cada candidato e pela bancada feminina.

Fonte: Agência Senado