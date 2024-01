Rodrigo Ramos assume Secretaria de Saúde de Angra

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis informou nesta quinta-feira (16), a troca de comando na Secretaria Municipal de Saúde. Rodrigo Ramos assume a pasta que era comandada por Glauco Fonseca, que agora assumirá novo desafio na Superintendência para relação com os municípios, no Governo do Estado.

Rodrigo Ramos, que é médico cardiologista, pós graduado e com MBA em Gestão Pública, era o diretor geral do Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Vereador Melchiades Calazans (HTO Baixada) desde abril de 2021. O HTO é hoje uma unidade de saúde referência na gestão pública do Estado.

Nos últimos três anos em que Glauco Fonseca esteve à frente da pasta, a saúde pública de Angra dos Reis apresentou avanços significativos como a implantação do prontuário eletrônico e serviço 100% digitalizado, o fim da fila para consultas em 15 especialidades, a realização de 164 mil consultas e quase 1 milhão de exames apenas em 2023, a transformação do HMAR em maternidade de referência na região, entre outros avanços.