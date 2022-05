Rogério Corrêa analisa empate do Voltaço com o Artsul e lamenta arbitragem polêmica

Matéria publicada em 19 de maio de 2022, 12:26 horas

O empate do Volta Redonda em 1 a 1 com o Artsul no Nivaldão, pela 3° rodada da A2 do Campeonato Carioca, manteve a invencibilidade e a liderança do Esquadrão de Aço no Estadual.

Analisando o resultado, o técnico Rogério Corrêa falou da importância do ponto conquistado fora de casa e lamentou a arbitragem polêmica do confronto.

– Estava um jogo bom para a gente. Tínhamos feito um gol já legítimo e o árbitro tinha anulado. Logo depois, ele saiu amarelando todo mundo aqui e arrumou uma expulsão. O que complicou a gente foi isso, mas faz parte do futebol. O time se comportou muito bem, teve o ímpeto de marcar, buscou o gol e depois estava com o jogo até controlado, mas a arbitragem arrumou um pênalti que, ao nosso modo de ver, foi inexistente. Mesmo assim depois lutamos, quase fizemos o gol da vitória, mas não conseguimos. No geral, pelo decorrer do jogo, pelo fato de jogarmos desde os 35 do primeiro tempo com um a menos, foi um resultado bom para a gente aqui. Agora vamos definir a classificação dentro de casa nos dois próximos jogos – analisou.

O próximo compromisso do Voltaço também será fora de casa, mas pela Série C. Neste domingo, dia 22, às 19h, na Curuzu, o Esquadrão de Aço visita o Paysandu-PA pela 7° rodada da competição nacional.

– Será um jogo muito complicado. Já iniciamos a análise sobre eles e sabemos que é um time que tem um fator casa muito forte na competição, porque venceram as três partidas que mandaram e perderam fora. Uma campanha bem parecida com a nossa. Então vamos lá para tentar a nossa primeira vitória fora de casa, o que não será fácil, porém, temos time e potencial para chegar lá na Curuzu e conquistar este resultado positivo – afirmou.

Reapresentação

A reapresentação do elenco tricolor será na tarde desta quinta-feira, dia 19. Os atletas que jogaram mais de 60 minutos realizarão trabalhos de recovery, já os demais irão para o CT Oscar Cardoso para um treinamento técnico e tático.

O último treinamento do Voltaço antes de embarcar para Belém-PA será na manhã desta sexta-feira, no CT Oscar Cardoso.