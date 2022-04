Rogério Corrêa celebra primeira vitória pelo Voltaço

Matéria publicada em 25 de abril de 2022, 20:54 horas

Treinador exaltou a garra e união da equipe no triunfo diante do Altos-PI

Volta Redonda – O Volta Redonda venceu o Altos-PI por 3 a 1 e conquistou a sua primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o comandante do Esquadrão de Aço Rogério Corrêa conversou com a imprensa e exaltou a união e a garra que a equipe teve para conquistar os três pontos no Raulino de Oliveira.

– Esta vitória veio na vontade, na disposição, na guerra, na luta do grupo. Sabíamos da dificuldade que seria o jogo, mas tínhamos a consciência que precisávamos desta vitória a todo custo. Não só jogando futebol, mas acho que a parte coletiva, de um ser parceiro do outro, correndo pelo outro, vai ser muito bom para a nossa sequência de jogos. Vai nos dar mais tranquilidade e confiança para a sequência de jogos – afirmou.

Esta foi apenas a terceira partida de Rogério Corrêa à frente do Volta Redonda. Perguntado sobre se já conseguia identificar uma evolução na equipe, o técnico tricolor disse que já conseguia observar uma melhora.

– Vimos um time tão aguerrido e este foi o primeiro passo que tivemos que fazer, que era mostrar que eles são vitoriosos, que precisamos batalhar, brigar pelas vitórias até o final. E esta evolução é nítida no time. Óbvio que ainda estamos oscilando um pouco na parte de jogar, de construir, e contra o Altos foi muito sobre isso. No momento que a gente jogava, colocava a bola no chão, trocava de corredor, conseguimos incomodar, criamos oportunidade, mas não concluímos da melhor forma possível, porém fomos muito bem. A partir do momento que fizemos um gol e, automaticamente, o adversário se abre mais e procura te incomodar, não conseguimos reter as bolas e aí tivemos dificuldade – analisou.

O próximo confronto do Voltaço pela Série C será diante do Atlético-CE, sábado, dia 30, às 15h, no estádio Raulino de Oliveira.

– Sabemos que todo jogo no Raulino precisamos fazer o dever de casa, mas também sabemos que o adversário tem qualidade, potencial e também não será fácil administrar os 90 minutos de jogo. Mas vamos estudar bastante o Atlético, trabalhar em cima dos erros que tivemos, para que possamos fazer mais uma grande partida e sair com a vitória – projetou.