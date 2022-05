Rogério Corrêa celebra vitória do Voltaço e destaca rodagem do elenco

Matéria publicada em 13 de maio de 2022, 22:16 horas

Técnico falou da importância da conquista dos três pontos e de ter dado minutos a atletas do grupo

Volta Redonda – O Volta Redonda venceu o Maricá por 2 a 0 na estreia em casa pela Série A2 do Campeonato Carioca, mantendo 100% de aproveitamento e assumindo a liderança da classificação geral da competição. Vitória que o comandante Rogério Corrêa destacou ter sido muito importante; primeiro pelos três pontos e também pelo fato de ter conseguido dar rodagem ao elenco, poupando os atletas que vêm disputando as partidas na Série C do Campeonato Brasileiro.

– Foi um jogo muito bom para a gente. Conquistamos uma vitória muito importante e também utilizamos vários jogadores que não vinham jogando na Série C. Então isso foi muito bom, porque conseguimos dar o descanso necessários a alguns atletas e começamos a dar rodagem a outros que iremos precisar na Série C. Fomos um time sólido em um jogo que teve oportunidades para os dois lados, mas que, obviamente, tivemos mais chances, mais controle da partida e saímos com uma boa vitória diante do Maricá – analisou.

Após um primeiro tempo sem gols e de poucas chances, o Volta Redonda retornou para a segunda etapa com três substituições e uma mudança no esquema tático, passando a jogar com dois atacantes mais centralizados. Alterações que deram certo, já que o Lelê, que entrou no intervalo, foi o autor das duas assistências para os gols de Bruno Santos.

– Tínhamos treinado esta situação já, com dois atacantes, que é uma coisa que podemos utilizar durante as partidas. E no momento do jogo, estava vendo que tínhamos o trabalho de bola, porém, chegava na parte do último terço, não conseguíamos sustentar. Aí no intervalo fiz as substituições para fazer o que fazíamos no treinamento e deu certo, porque logo no início conseguimos fazer o gol com a jogada do Lelê para o Bruno Santos. E depois acabamos sacramentando a vitória no final da partida ali, com outro gol neste mesmo desenho – ressaltou o comandante tricolor.

Virando a chave

O Volta Redonda volta a pensar agora na Série C do Campeonato Brasileiro, quando neste domingo (15), às 18h, enfrenta o Brasil de Pelotas-RS também no Raulino de Oliveira.

– Estamos fazendo a análise sobre o adversário já, sabemos que será uma partida muito difícil, mas temos grandes chances, temos potencial para conquistarmos uma grande vitória e tentar voltar ali para o G4 da competição, que é muito importante para a gente. Agora é recuperar alguns atletas que jogaram e nesta sexta-feira já estaremos treinando com a maioria do elenco que iniciará a partida de domingo. Então, foi muito bom para a gente, porque ganhamos este tempo de descanso e de treinamento para enfrentar os jogos da Série C também – afirmou Rogério Corrêa.