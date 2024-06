Rogério Corrêa comemora bom momento e traça metas para Voltaço na Série C

Volta Redonda – O Voltaço vive um grande momento nesta edição da Série C do Brasileirão. A equipe comandada pelo técnico Rogério Corrêa está tendo bons desempenhos jogando dentro e fora de casa.

Além disso, possui números que chamam a atenção como, por exemplo: equipe com segundo melhor ataque da competição com 17 gols marcados; tem um dos artilheiros da competição (Ítalo com 8 gols); é uma das que mais venceram (sete vitórias em 10 jogos) e sofreu apenas duas derrotas até o momento.

São números que evidenciam e solidificam o sucesso do Esquadrão de Aço na Série C, na qual o time vem de duas boas vitórias contra o ABC, em Natal e Caxias, no último domingo (23), no Raulino de Oliveira.

O treinador Rogério Corrêa comemorou a boa fase da equipe, fez uma análise do cenário da tabela de classificação da competição e disse que é fundamental a equipe não reduzir o ritmo para continuar bem o Brasileirão.

“É fabuloso, importante demais e muito satisfatório. Porém, as outras equipes também estão pontuando, abriram-se dois pelotões de 10 clubes pontuando bem e outros 10 nem tanto e sempre falo aos jogadores que classificam apenas oito equipes para a próxima fase e por isso não devemos abaixar a guarda. Continuar com este espírito vencedor e não nos acomodarmos nunca e é isso que vamos sempre buscar”, disse o treinador.

Preparação para o jogo contra o Sampaio Corrêa

O Voltaço está se preparando para enfrentar o Sampaio Corrêa no sábado (29), às 17h, no Raulino de Oliveira. O treinador frisou que toda a comissão técnica está focada em recuperar os atletas e municiá-los com informações para a partida do fim de semana.

“Estamos recuperando os atletas, estudando o Sampaio e vendo a melhor formação para este jogo para fazermos outra boa partida para chegarmos aos 25 pontos e conseguirmos a nossa classificação entre os oito primeiros colocados”, frisou o treinador do Esquadrão de Aço.