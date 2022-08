Rogério Corrêa destaca importância de vitória do Voltaço diante do Aparecidense-GO

Matéria publicada em 30 de agosto de 2022, 19:29 horas

Comandante também falou sobre o porquê da escolha de começar com Henrique no meio-campo e Lelê no ataque

Volta Redonda – A vitória do Volta Redonda sobre a Aparecidense-GO nessa segunda-feira, dia 29, no Raulino de Oliveira, deixou o grupo B da segunda fase da Série C todo embolado. Os três pontos fizeram o Esquadrão de Aço assumir a terceira posição, com três pontos, a mesma pontuação do Botafogo-SP, segundo colocado por ter um melhor saldo de gols, e a um do líder Mirassol-SP.

Após o confronto, o comandante Rogério Corrêa celebrou a vitória e destacou a importância do resultado na briga pelo acesso.

– Um campeonato muito nivelado, onde todos os jogos são muito disputados. E jogando em casa, conseguimos mais um resultado positivo, que nos coloca próximo ao G2 e deixa todo mundo embolado. Vamos agora enfrentar o Mirassol e tentar outra vitória dentro de casa, seguindo firme nesta busca pelo acesso – destacou.

O técnico tricolor também falou sobre a escolha de começar o jogo com o Henrique no meio-campo e Lelê no ataque. Jogadores que foram fundamentais no gol da vitória tricolor, marcado por Lelê e que começou com uma roubada de bola do Henrique.

– Por característica de jogo, sabíamos que seria uma partida muito disputada, então, o Lelê é alto, forte e tem uma boa velocidade, uma bola aérea boa também, e isso seria importante. Já o Henrique, precisávamos de mais mobilidade no meio-campo, porque sabíamos que precisaríamos fazer uma diminuição forte em cima dos volantes deles, por isso, tínhamos que ter um cara rápido e ele é o que mais tem esta característica no nosso time. Foi isso que pensei, optei por eles e, felizmente, deu certo. E também parabéns para todo o grupo, por todo empenho que teve na partida e por esta grande vitória – ressaltou.

Antes de enfrentar o Mirassol-SP, o Esquadrão de Aço fará a sua estreia na Copa Rio diante do Maricá, quinta-feira, dia 1, às 15h, no Alzirão.

– Voltou esta loucura nossa, de jogo no final de semana e no meio da semana. Agora começa a Copa Rio e temos um jogo difícil contra o Maricá lá em Itaboraí. Sabemos que será complicado, mas temos que buscar a vitória, porque também é importante para o calendário do clube. Então, vamos para mais este desafio para que possamos dar um 2023 completo para o Volta Redonda – afirmou.

Reapresentação

O elenco tricolor se reapresentou na tarde desta terça-feira, dia 30. Os jogadores que atuaram mais de 60 minutos, realizaram um trabalho de recovery com os equipamentos da Avanutri, patrocinadora oficial do Esquadrão de Aço. Os demais atletas foram para o CT Oscar Cardoso para um treinamento técnico e tático.

A preparação para a estreia na Copa Rio será finalizada na manhã desta quarta-feira, dia 31, com um treino técnico e tático no CT Oscar Cardoso. A delegação tricolor viaja para Itaboraí após o jantar.