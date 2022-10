Rogério Corrêa destaca que título da Copa Rio veio para coroar volta por cima do Voltaço na temporada

Matéria publicada em 17 de outubro de 2022, 18:53 horas

Após rebaixamento no começo do ano, equipe conquistou o acesso à Série A do Estadual, três títulos e a vaga na Copa do Brasil de 2023

Volta Redonda – “Este título veio para coroar o trabalho”. Foi com esta afirmação que o técnico do Volta Redonda, Rogério Corrêa, comemorou a conquista de forma invicta da Copa Rio 2022, o pentacampeonato do Esquadrão de Aço na competição. O treinador, que chegou ao Voltaço após o final do Campeonato Carioca no começo do ano, comandou a volta por cima da equipe na temporada, que, após rebaixamento no Estadual, conquistou o acesso à Série A do Estadual, três títulos e a vaga na Copa do Brasil de 2023, além de ter chegado a segunda fase da Série C.

– É o que precisávamos e merecíamos por tudo o que nós fizemos neste semestre. Este título veio para coroar o trabalho da diretoria, dos jogadores e da comissão técnica. Agora é fazer um bom planejamento para fazermos um grande ano em 2023, porque teremos mais um ano com o calendário completo, o que é muito importante, até para você contratar jogadores. Você tem mais orçamento, mais um atrativo para o atleta vir para cá e isso foi muito importante para o clube. Esperamos que possamos fazer um grande ano em 2023 e usufruir bem desta vaga na Copa do Brasil – destacou.

Dos 61 jogos que o Voltaço fez no ano, Rogério Corrêa comandou a equipe em 49 partidas, envolvendo três competições: Série C, Carioca A2 e Copa Rio.

– Foi muito legal, satisfatório e cansativo também, porque é bem desgastante jogar duas competições como jogamos. Foi muito pesado mentalmente e fisicamente, mas suportamos pela estrutura que o Volta Redonda tem, pela capacidade da comissão técnica desenvolver um bom trabalho físico e tático, e muito também pelos jogadores, que se dedicaram de corpo e alma, fazendo tudo para conseguirmos coroar com mais um título – afirmou.

Férias

O elenco do Volta Redonda entrou de férias a partir desta segunda-feira, dia 17. A data da reapresentação ainda não está definida, mas deve ocorrer no final de novembro, iniciando a pré-temporada para 2023.