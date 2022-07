Rogério Corrêa lamenta chances perdidas pelo Voltaço diante do Confiança-SE

Matéria publicada em 3 de julho de 2022, 15:05 horas

Esquadrão de Aço foi derrotado fora de casa com um gol no final do segundo tempo

Volta Redonda – O Volta Redonda foi até o Batistão, em Aracaju-SE, enfrentar o Confiança-SE na noite desse sábado e, apesar de ter tido o controle do jogo, acabou derrotado por 1 a 0, em partida válida pela 13° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Após o confronto, o técnico do Esquadrão de Aço, Rogério Corrêa, analisou o jogo e lamentou as chances de gol perdidas pela equipe.

– Tivemos uma boa participação no jogo, com o controle da partida. Os jogadores se dedicaram, fizeram o que foi planejado, conseguimos ter êxito nisso, porém, não conseguimos transformar este domínio em gols. E a superioridade de posse, de jogo, ela tem que ser transformada em gol e não conseguimos fazer. Com isso, mantivemos o adversário vivo e, no final, acabamos tomando um gol de bola parada novamente, onde houve falta de atenção tanto ao fazer a falta, quanto na marcação dentro da área. São coisas que precisamos melhorar. Temos que buscar a qualificação do último passe, de construção e de finalização, porque precisamos reverter o domínio em gols. Até porque falar que não marcamos gols é contraditório, porque somos a terceira equipe que mais marcou na competição. Então, temos que voltar a ter esta concentração ali, para que possamos voltar a ganhar os jogos – analisou.

Com a derrota, o Volta Redonda fica na 10° posição, a um ponto do G8 e a cinco do Z4.

– Era um jogo-chave para a gente. Se vencêssemos, íamos para a quarta colocação da competição e agora ficamos no meio da tabela. As nossas chances de classificação continuam vivas ainda, só dependemos da gente, mas agora precisamos também olhar para a zona de rebaixamento que se aproxima – ressaltou.

O próximo jogo do Voltaço será diante do Americano, quarta-feira, dia 6, às 14h45, no estádio Antônio Ferreira de Medeiros.

– Agora é trabalhar, descansar também porque quarta-feira já temos jogo pela A2. É a nossa caminhada cansativa de jogos, porém temos os objetivos claros na nossa cabeça e precisamos buscar a vitória diante do Americano fora de casa, para que possamos voltar para a zona de classificação do segundo turno – afirmou.