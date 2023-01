Rogério Corrêa quer os três pontos sobre o Audax - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de janeiro de 2023, 09:27 horas

O Volta Redonda entra em campo neste domingo (22/01), contra o Audax Rio, pela terceira rodada do Carioca Betnacional. A bola vai rolar às 16 horas, no Raulino de Oliveira.

Preocupado com a sequência de jogos e com o pouco tempo de descanso, o técnico Rogério Corrêa comentou sobre a recuperação dos atletas que atuaram no confronto contra o Botafogo na última quinta-feira (19), visando a partida diante do time de Angra dos Reis.

– Obviamente que esses jogos muito próximos causam um desgaste grande. Estamos em início de temporada, com jogadores fazendo partidas completas depois de meses inativos. A recuperação é um pouco mais lenta. Por isso, treinamos o pessoal que não jogou mais que um tempo e recuperamos os atletas que jogaram mais de 45 minutos, para que no jogo contra o Audax os atletas possam dar o seu máximo novamente para conseguirmos os três pontos – disse o treinador.

Apesar das boas atuações nas duas primeiras rodadas do Estadual, o Volta Redonda ainda não venceu na competição. O Esquadrão de Aço empatou com o Nova Iguaçu, em 0 a 0, na estreia, e perdeu para o Botafogo, por 2 a 1, na rodada seguinte.

Para conseguir o primeiro triunfo, Rogério Corrêa aposta na competitividade e entrega da equipe.

– Fizemos dois bons jogos, mas infelizmente não conseguimos a vitória. Tivemos uma superioridade muito grande contra o Nova Iguaçu e contra o Botafogo tivemos um bom volume de jogo, boas possibilidades e chegamos bem ao gol adversário. Mas, infelizmente, erramos nas finalizações e pecamos no último passe. Agora é seguir em frente, tentar manter esse nível de competitividade e entrega para que a gente consiga a vitória diante do Audax, além de pontuar para ficar bem na tabela – encerrou.