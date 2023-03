Rola a bola para Voltaço e Fluminense no Raulino - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de março de 2023, 18:05 horas

Esquadrão de Aço busca a vitória para jogar a partida de volta em vantagem

Volta Redonda – O Voltaço vai empatando em 0 a 0 contra o Fluminense na noite deste domingo (12), em partida válida pelas semifinais do Campeonato Carioca. Por ter vencido a Taça Guanabara na primeira fase da competição, o Tricolor das Larajeiras tem a vantagem do empate. Com isso, o Esquadrão de Aço busca vencer o primeiro jogo no Raulino de Oliveira para jogar o jogo de volta, no Maracanã, em vantagem. O jogo está sendo transmitido pela Band TV e pela BandSports.