Romaria Diocesana leva cerca de 50 ônibus ao Santuário de Aparecida

Matéria publicada em 25 de julho de 2022, 14:13 horas

Aparecida- Neste sábado, dia 23, cerca de 2.500 fiéis de todas as paróquias da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda participaram da Romaria diocesana ao Santuário Nacional de Aparecida. A programação iniciou-se com a Santa Missa ao meio-dia, na Basílica, presidida pelo Bispo diocesano, Dom Luiz Henrique, e concelebrada pelo clero da Diocese. Em comemoração ao ano do centenário, esteve presente no presbitério a imagem peregrina da padroeira diocesana, Senhora Sant’Ana.

Em sua homilia, Dom Luiz Henrique, destacou a alegria em retornar com a peregrinação à Casa da Mãe Aparecida com a presença de toda a Igreja diocesana. “Uma bênção muito grande. Depois de dois anos sem a gente ter a oportunidade de unir nossa Diocese para a peregrinação com a capacidade plena e agora no ano do centenário temos essa oportunidade. Um momento muito maravilhoso, muito especial. Agradecemos muito a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, por essa oportunidade de podermos estar aqui no Santuário dedicado à Nossa Mãe do Céu”, disse.

A peregrinação ao Santuário Nacional é uma tradição na Diocese, um momento de devoção. Para Elenilce Silveira, da paróquia Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda, poder ver a fé dos fiéis reunidos é impressionante. “Foi muito emocionante participar deste momento com a Diocese. É a primeira vez que participo. É muito gratificante estar aqui e ver o povo de Deus enchendo a Igreja e toda a Diocese”, comentou.

Além da Celebração Eucarística, a Diocese foi convidada para participar do Santo Terço no programa “A Hora Mariana”, da TV Aparecida, às 14h. A atividade contou com a participação do Bispo diocesano, Dom Luiz Henrique, o Bispo emérito, Dom João Maria Messi e peregrinos diocesanos que rezaram as Ave Marias após a contemplação de cada mistério.