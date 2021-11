Ronda escolar é intensificada pela Guarda Civil de Itatiaia

Matéria publicada em 23 de novembro de 2021, 17:47 horas

Itatiaia- Com o retorno das aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino, a Guarda Civil Municipal de Itatiaia (GCMI) intensificou o patrulhamento no entorno das escolas municipais e particulares. Para organizar o trânsito e garantir a segurança dos alunos, a corporação montou um esquema especial.

De acordo com o comandante Gerson Luis da Silva, o trabalho realizado pelos agentes acontece de forma periódica, ao longo da semana, nos horários de entrada e saída dos estudantes, sendo a partir das 7h, 11h e 16h30.

– Durante as rondas os agentes visitam as escolas e conversam com diretores e professores para verificar se existem problemas na escola. Paralelo a isso, dois guardas também ficam baseados em frente às unidades fazendo o controle do trânsito no local, explicou.

A Guarda Civil Municipal trabalha em plantão de 24 horas e os contatos com a corporação podem ser feitos por meio dos telefones 153 e (24) 3352 6752. O endereço da unidade é Rua 1, nº112, Jardim Itatiaia.