Roosevelt Brasil será enterrado neste domingo em Barra Mansa

Barra Mansa – O corpo do ex-prefeito de Barra Mansa Roosevelt Brasil, de 62 anos, será sepultado às 14h deste domingo, dia 13, no Cemitério São Francisco, Centro. O velório ocorre na Igreja Presbiteriana, no Ano Bom. Roosevelt morreu de enfarte neste sábado (12). A prefeitura de Barra Mansa decretou luto oficial de três dias pela morte do ex-prefeito.

Roosevelt governou a cidade de 2001 a 2008 e atualmente era conselheiro da Agenersa (agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio). Ele tinha 62 anos e deixa viúva Tânia Brasil, quatro filhos e três netos. A prefeitura de Barra Mansa emitiu uma nota oficial e decretou luto de três dias. O ex-prefeito se sentiu mal em casa, foi atendido por um médico e levado a um hospital, mas não resistiu.

O ex-prefeito era engenheiro civil, com pós-graduação “lato sensu” em Administração Financeira – FGV e em Administração Pública – CIPAD-FGV. Iniciou sua carreira profissional em 1980, nas obras do Plano de Expansão III da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) pela empresa Tenenge Engenharia. Desde 1983 é engenheiro da Autarquia Municipal de Saneamento de Barra Mansa, tendo exercido os cargos de gerente, diretor técnico e diretor presidente.

Em 1988 foi professor de Hidráulica da Faculdade de Engenharia Civil de Volta Redonda. De 1990 a 1991 foi vice-presidente da Assemae – Associação dos Serviços Municipais de Água e Esgoto – Regional MG/RJ/ES. De 1993 a 1994 foi engenheiro da Emop – Empresas de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro atuando nas fiscalizações de construção e manutenção dos CIEP’s. De 1999 a 2000 foi superintendente da Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos, tendo participado da elaboração da Lei de Recursos Hídricos do Estado do Rio de janeiro, n°3239 de 02 de agosto de 1999.