Rossandro Klinjey se apresentará no Cine 9 de Abril no dia 18 de agosto

Matéria publicada em 22 de julho de 2022, 15:20 horas

Psicólogo apresenta a palestra “Pensando Fora da Caixa”

Volta Redonda – O psicólogo, professor e escritor Rossandro Klinjey apresenta no Cine 9 de Abril, no dia 18 de agosto, a palestra “Pensando Fora da Caixa”. O evento é uma realização do Gacemss em parceria com o Clube dos Funcionários. Os ingressos estão à venda nas secretarias do Gacemss e do Clube ou pelo site www.ingressodigital.com

Desde 2017 Rossandro é um fenômeno nas redes sociais, produzindo conteúdo em diversas plataformas, ultrapassando dois milhões de seguidores e mais de 150 milhões de visualizações. Com seu poder de comunicação, o palestrante traduz a psicologia para uma linguagem de fácil compreensão.

A palestra “Pensando Fora da Caixa” traz estratégias mentais para criar o novo, visto que é imprescindível manter o caráter essencial de uma corporação em torno de valores baseados na transparência, integridade, profissionalismo e responsabilidade. Isso permite converter oportunidades em realizações, através da capacitação e motivação adequada, promovendo um crescimento saudável ao desenvolvimento de recursos humanos. O evento é direcionado para as pessoas em todos os níveis de atuação em uma organização, principalmente líderes e gerentes.

Conheça Rossandro Klinjey

Rossandro Klinjey é psicólogo, professor, consultor em Educação e Desenvolvimento Humano e fundador da Educa 21, empresa de educação socioemocional. É professor visitante da Fundação Dom Cabral e da PUCRS.

O olhar humanista e a narrativa convidativa de Rossandro fizeram de seus livros “Help! Me Eduque”, “Autoperdão, o aprendizado necessário”, “Temas complexos, uma abordagem didática”, “Eu Escolho Ser Feliz”, “As Cinco Faces do Perdão” e “O Tempo do Auto Encontro” best-sellers. Além disso, Klinjey é presença constante nos veículos de mídia, é consultor fixo do programa “Encontro”, na TV Globo, e colunista de jornais e da rádio CBN.