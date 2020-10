Rotary Club, entidades e empresas se unem em esforço para acabar com a Poliomielite

Matéria publicada em 23 de outubro de 2020, 14:22 horas

Volta Redonda- A Poliomielite, conhecida também como Pólio ou Paralisia Infantil é uma terrível doença de origem viral que já atingiu milhões de pessoas pelo mundo afora no passado.

E foi justamente pensando nisso que há 35 anos o Rotary Internacional se engajou em uma campanha global numa parceria com a OMS (Organização Mundial de Saúde), Nações Unidas, Diversos Órgãos internacionais e governos de muitos países para a erradicação deste mal.

Com mais de 1.200.000 associados espalhados por todo o planeta, o Rotary já arrecadou e doou mais de 2 bilhões de dólares para este fim, financiando pesquisas, confecção e aplicação de vacinas em todo mundo.

De acordo com Marcelo Argolo, Presidente do Rotary Club de Volta Redonda Leste, os Rotarianos vem atuando durante todo este período como voluntários aplicando vacinas em lugares de difícil acesso, divulgando a importância da vacinação continuar sendo feita e concentrando esforços nos países onde os últimos casos foram notificados para intensificar os trabalhos e poder garantir a erradicação deste vírus da Terra.

Segundo o representante do Rotary Club Leste, os Rotary Clubs da região têm sido convocados a se engajar na divulgação da importância da vacinação nas comunidades em que atuam, através de campanhas, atividades, contato com a imprensa, etc.

“No fim de semana passado estivemos no bairro Três Poços, em atividade alusiva ao dia das crianças e conscientizando os pais. Outro Clube esteve em um shopping da cidade fazendo divulgação e assim, diversos outros vêm trabalhando. O apoio dos veículos de imprensa é extremamente importante numa causa como está”, completou argolo.

Marcelo Argolo chama a atenção pelo fato de que apesar de atualmente, apenas o Afeganistão e o Paquistão se encontrarem sob observação pela OMS, pois foram os últimos territórios onde se registrou a doença, é necessário um período sem novas notificações para que o país possa ser considerado livre da Pólio.

Principais dúvidas

Mas se a Pólio está quase erradicada, por que ainda precisamos vacinar as crianças no Brasil?

– Estamos falando de um vírus, como se vê agora com o Corona, um vírus pode se espalhar rapidamente, contaminando em pouco tempo muitas pessoas. Sendo assim, enquanto a doença não for oficialmente considerada erradicada do planeta, a prevenção precisa acontecer, pois se uma única pessoa sai de uma área que ainda pode ter o vírus carregando e chega em um local onde as pessoas não foram imunizadas, todo este trabalho pode se perder e voltarmos a ter em muitos casos – destacou Argolo.

O presidente do Rotary Club de Volta Redonda Leste lembrou que algumas pessoas ainda acreditam que a vacina faz mal.

– Isto não é verdade, qualquer pediatra vai recomendar que todas as crianças sejam vacinadas. Efeitos colaterais que causem graves problemas de saúde ou desenvolvimento nas crianças nunca foram registrados. A única precaução é caso a criança demonstre algum tipo de reação alérgica quando vacinada, que seja encaminhada ao médico para avaliação e decidir se deverá tomar as doses de reforço depois -lembrou.

Outra dúvida muito comum é em relação a idade para vacinar as crianças e aonde fazê-lo?

-Devem ser vacinadas as crianças entre os 2 meses até os 4 anos (antes de completar 5). O Mês de outubro é sempre dedicado a uma ampla campanha nacional de vacinação. As famílias devem procurar os postos de saúde em seu município até o dia 30 de outubro. A campanha inclui também a vacina contra o Sarampo. Outra doença que estava praticamente controlada, mas devido baixa cobertura vacinal (famílias que pararam de vacinar suas crianças) infelizmente retornou no Brasil – concluiu Argolo.