Rotativo ‘VR Parking’ já está funcionando em Volta Redonda

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2020, 11:40 horas

Motoristas que trafegam pela Vila Santa Cecília e Amaral Peixoto já conferiram a novidade

Volta Redonda – Quem parar com seu veículo na Vila Santa Cecília e na Amaral Peixoto, em Volta Redonda, está se deparando com uma “novidade”. Isso porque o novo rotativo do município, ‘VR Parking’, começou a funcionar na manhã desta segunda-feira (06) nestes dois pontos, com objetivo de levar agilidade e modernidade para os condutores que estiverem nos principais centros comerciais do município.

Nesta segunda-feira, o serviço entrou em fase de testes. Segundo a assessoria da prefeitura de Volta Redonda, em breve outros bairros também terão o serviço. Na lista das localidades contempladas estão: Retiro, Santo Agostinho, 207, Ponte Alta e Niterói. Todo o processo é monitorado por fiscais treinados.

Quando funcionar totalmente, o estacionamento rotativo vai disponibilizar 5393 vagas, três vezes mais do que existia antes , sendo que 1485 vagas serão no bairro Vila Santa Cecília; 1690 no Aterrado, além de 1442 no Retiro. Nas ruas do Centro serão 555 vagas, enquanto nos bairros São Lucas (Rua 207), Santo Agostinho e Ponte Alta serão disponibilizadas mais 221 vagas.

Para utilizar o serviço no modelo mais moderno concebido, o usuário precisa baixar o aplicativo “Digipare” e efetuar recargas em dinheiro, cartões de débito e crédito junto aos monitores, uniformizados e credenciados, que vão estar a disposição para tirar dúvidas. Também há pontos credenciados pela prefeitura para o mesmo serviço, mas os locais ainda não foram divulgados. Os créditos não têm prazo de validade e podem ser utilizados no município.

Segundo Matheus Cruz, diretor presidente da Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda (EPD), a Vila Santa Cecília e a Amaral Peixoto foram os locais escolhidos inicialmente por já terem o serviço na versão anterior. O teste funcionará até o dia 20 de janeiro e contará com um monitor para cada 50 vagas, até os primeiros 90 dias, e, após os testes, serão 80 vagas por monitor.

– Estamos na fase de testes. Vamos ampliar o serviço para outras áreas da cidade. Optamos por essas duas localidades, inicialmente, porque elas já têm e a população já está acostumada. Optamos o uso do aplicativo, para que o usuário não dependa do monitor e possa, sozinho, até mesmo de casa, verificar onde há vagas e fazer sua própria rota. O aplicativo tem essa função. Consegue rotear e calcular a vaga mais próxima, e se por ventura o usuário não conseguir, o próprio aplicativo recalcula a rota e indica outra vaga para este motorista – explicou.

Matheus Cruz disse ao DIÁRIO DO VALE que a Guarda Municipal é 100% responsável pela fiscalização do serviço.

– Os monitores, devidamente credenciados, podem ajudar a Guarda Municipal, mas não têm poder para fiscalizar e multar o usuário, por exemplo. Eles podem verificar se o veículo está mal estacionado, ocupando mais de uma vaga, ou se está sem o ticket. Isso até via sistema. Tanto o guarda, quanto o monitor, tem essa opção. Tudo isso, mediante informações cedidas por um sistema do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito). Fotos georreferenciadas e demais dados, são encaminhados para a Guarda, que decide se vai multar ou não, o usuário – disse.

Ele reforça que em breve, após a fase de testes e fixação do ‘VR Parking’ nos pontos previstos, a instalação de sensores no chão, também será feita nesses locais. ”A ideia é que 100% das vagas, tenham sensores no chão. Isso, para identificar se naquele local, tem algum veículo ou não. Quando o usuário sair de casa, vai saber se naquele local há vagas ou não. O aplicativo mostra tudo em tempo real – finalizou.

Estacionamento

O tempo previsto para estacionamento será de, no máximo, três horas para as zonas Azul e Verde, e de quatro horas, para a Zona Laranja.

Idosos acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais terão gratuidade nas vagas exclusivas, respeitando a rotatividade do estacionamento nas vias públicas que é de, no máximo, três horas por vaga.



Horário

De segunda à sexta-feira, de 8h às 18h (exceto feriados);

Sábado, de 8h às 14h (exceto feriados)

Multas



Para garantir a rotatividade, o pagamento do estacionamento é garantido em lei e também em edital. Quem descumprir as determinações será multado em R$ 195,23. A infração será considerada grave e o condutor poderá perder cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).