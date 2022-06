Corpo de homem morto em troca de tiros com PMs será sepultado em Volta Redonda

Matéria publicada em 14 de junho de 2022, 09:19 horas

Volta Redonda – O corpo de Alessandro Nazaré da Silva Júnior, de 29 anos, será sepultado às 11 hs desta terça-feira (14), no Cemitério Municipal do Retiro, em Volta Redonda. Ele morreu no dia anterior, durante uma troca de tiros com policiais militares na Alameda 14, no bairro Coqueiros.

Outras pessoas que atiraram nos PMs conseguiram fugir. Nenhum policial foi baleado.

Os agentes, após o cessar fogo, além de encontrarem Alessandro morto, eles apreenderam uma pistola 9 milímetros, dois carregadores, 30 munições de calibre 9 milímetros, um cinto de guarnição, rádio e 103 pinos de cocaína;

Também foram apreendido base de rádio, duas baterias de rádio, 104 trouxinhas de maconha, 126 pedras de crack, cinco drogas (balinhas) sintética, R$ 158 e duas mochilas. O confronto armado teve início quando agentes do Serviço Reservado (P2) e do Grupamento de Ações Táticas I (GAT), do 28º Batalhão da PM, chegaram ao local para apurar denúncia de traficantes armados e que estariam vendendo drogas.

Os PMs foram recebidos a tiros e revidaram os disparos. O material apreendido foi levado para Delegacia de Volta Redonda, onde foi feita a ocorrência do tiroteio ocorrido no Coqueiros.