‘Rua de Compras na Amaral Peixoto atrai pessoas de diversos bairros de Volta Redonda

Volta Redonda – A Avenida Amaral Peixoto, um dos principais centros comerciais de Volta Redonda recebeu neste domingo, 10, o projeto “Rua de Compras”. A iniciativa de incentivo ao comércio é realizada em parceria pela prefeitura, Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas). Esta foi a segunda edição dedicada às compras de Natal, a primeira aconteceu no último domingo, no bairro Retiro.

Pessoas de diversos bairros de Volta Redonda estiveram na Amaral Peixoto para aproveitar os descontos especiais dos lojistas e também as diversas atividades e serviços ofertados. A rua, fechada para o trafego de veículos é tomada por ações sociais, de saúde, esporte e lazer, cultura e gastronomia.

Maria Luiza Fagundes é moradora do bairro Jardim Amália II e estava com a mãe Antônia na “Rua de Compras”. “É muito bom ter o comércio aberto no domingo. Trabalho de segunda a sábado e com essa ação posso fazer as compras com tranquilidade no domingo. E aqui tem opções para todos os gostos e idades”, elogiou.

Rogério Souza mora no bairro Conforto e esteve na “Rua de Compras” para fazer um passeio com os filhos Miguel, de 8 anos, e Davi, de 6 anos. “A gente sempre acaba comprando alguma coisa, mas vim trazer as criança para um programa diferente. Eles curtiram o pula-pula e eu aproveitei a tenda da saúde para aferir a pressão arterial e a glicemia, está tudo ok”, falou Rogério, que assistia junto com a família a apresentação da Banda e do Coral Municipal.

Quem também acompanhou a boa música da banda e do coral foi o deputado estadual Munir Neto. “Vim prestigiar a ‘Rua de compras’ e o talento dos músicos da nossa cidade, que se apresentaram quase em frente a tradicional loja da minha família aqui na Amaral Peixoto. Ações como essa fazem a diferença para os lojistas e fomentam a economia da cidade”, afirmou Munir.

Além das ofertas propostas pelas lojas, o público da “Rua de Compras” também tinha a opção de escolher presentes exclusivos na Feira de Artesanato. O evento ainda contou com uma edição da Feira de Adoção Família Animal; exposição de carros antigos e desfile dos motociclistas do grupo Falcões de Aço.