“Rua de Compras”, na Vila, tem ações sociais e foodtrucks

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda realizou, neste sábado (1), uma edição do projeto “Rua de Compras”, na Vila Santa Cecília. A ação ocorreu em parceria com a Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda), o Sicomério (Sindicato do Comércio Varejista) e com a CDL (Câmara de Dirigentes Logistas). Compras com preços promocionais e serviços de lazer gratuitos agitaram o comércio no mês do Dia dos Namorados.

As atividades se concentraram na Rua 16, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni. Foram ações sociais gratuitas, brinquedos para as crianças, foodtrucks, feira de artesanatos e serviços de saúde da prefeitura, como aferição da pressão arterial. O evento contou com apresentações da Banda e Coral Municipal de Volta Redonda, além de uma exposição de carros antigos, realizada pelo Clube de Antiguidades Automotivas de Volta Redonda. O Grupo Falcões de Aço Moto Clube também estava presente.

De acordo com o prefeito, Antonio Francisco Neto, é prioridade do governo municipal se fazer presente no fortalecimento do comércio do município.

“Mais uma vez, o governo municipal se faz presente para fortalecer o nosso comércio, um dos principais empregadores da cidade. Os organizadores e os parceiros fizeram um evento de excelência. A Rua de Compras de Volta Redonda é referência para toda a região”, afirmou Neto.

O evento contou com policiamento dos agentes do Segurança Presente e da Guarda Municipal, que atuaram durante todo o dia. Os próximos centros comerciais a receber o projeto em 2024 serão Santo Agostinho, Água Limpa e Retiro.