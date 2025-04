‘Rua de Compras’: Primeira edição de 2025 acontece no Aterrado

Volta Redonda – O calendário da “Rua de Compras” 2025 em Volta Redonda foi aberto neste sábado (12), no bairro Aterrado. Centenas de pessoas passaram pela Avenida Paulo de Frontin durante todo o dia, aproveitando as promoções do comércio local e também a programação cultural, de lazer e gastronômica que fez parte desta primeira edição do projeto.

A “Rua de Compras” é fruto de uma parceria da Prefeitura de Volta Redonda com a Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas).

“Começamos o calendário da Rua de Compras 2025 com o pé direito, realizando mais uma grande edição deste projeto que tem por objetivo fortalecer o comércio local e impulsionar o crescimento econômico da cidade, além de também ser uma ótima opção de lazer para toda a família”, destacou o assessor da prefeitura, Rogério Loureiro.

Antecipando o presente

Moradora do Conforto, a advogada Aline Mendes, de 42 anos, aproveitou as promoções da “Rua de Compras” no Aterrado para comprar de uma vez o presente do Dia das Mães.

“Sempre que posso participo da Rua de Compras nos bairros. Trabalho durante toda a semana, fica difícil sair para ir no comércio, e aí aproveito para fazer umas compras, inclusive, encontrei algumas promoções e já garanti o presente da minha mãe”, disse Aline.

O técnico de informática, Roberto Oliveira, de 37 anos, morador do bairro Aterrado, estava presente na Rua de Compras com os seus filhos Arthur e Luíza, de 5 e 7 anos, respectivamente.

“É um grande evento para toda a família. Meus filhos estão se divertindo nos brinquedos, consegui comprar umas coisas que precisava e ainda tem muitas outras atrações. Parabéns para os organizadores”, falou Roberto.

Serviços gratuitos para a população

A “Rua de Compras” também contou com a participação das secretarias municipais da Prefeitura de Volta Redonda, que disponibilizaram serviços gratuitos para a população durante todo o evento, como, por exemplo, doação de mudas de plantas nativas, com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA); espaço de adoção “Família Animal”, da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA); “Tenda da Proximidade”, com a Secretaria Municipal da Ordem Pública (Semop); brinquedos gratuitos, disponibilizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas); informações sobre capacitações e serviços gratuitos oferecidos aos jovens do município, com a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv); aferição de pressão arterial e glicemia, com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entre outros.

Já na parte cultural, a “Rua de Compras” do Aterrado teve a apresentação do Coral Municipal de Volta Redonda; shows com artistas regionais; a tradicional Feira de Artesanato; exposição de motos e carros antigos; praça de alimentação com food trucks; entre outros.

“É um evento muito bacana, com muitos serviços disponíveis. Peguei uma muda para o jardim que tenho lá em casa, consegui aferir a minha pressão, assisti a apresentação do Coral Municipal, que estava muito bonita, e agora vou aproveitar para fazer umas compras”, ressaltou o aposentado José Augusto, de 68 anos, morador do bairro Jardim Paraíba.

Novidade

A novidade da “Rua de Compras” em 2025 será o sorteio de brindes para os consumidores. As pessoas que compraram nas lojas do bairro Aterrado até este sábado, dia 12, puderam trocar as notas, de qualquer valor, por cupons para concorrer a uma bicicleta.