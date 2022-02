Rua Doutor Mário Ramos está operando em mão dupla nesta terça-feira

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2022, 15:53 horas

O trevo de acesso à via e ao Posto de Combustível permanece interditado

Barra Mansa- A Prefeitura de Barra Mansa, através da Guarda Municipal, informa que o trânsito da Rua Doutor Mário Ramos está operando em mão dupla entre a Avenida Joaquim Leite e a Rua José Maria da Cruz, no Centro. Já a Rua Doutor José Alves Caldeira está funcionando em mão inglesa. O trevo de acesso à via e ao Posto de Combustível permanece interditado, devido ao afundamento de uma calçada próxima ao local. A modificação no trajeto permanecerá até o fim das obras.

Na tarde de segunda-feira, 14, parte da via desabou devido ao rompimento de uma galeria de água pluvial que arrebentou as tubulações de gás e água e fez parte da calçada de um estacionamento particular ceder. A Defesa Civil, equipes da Secretaria de Manutenção Urbana e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) já estão no local realizando os trabalhos necessários.