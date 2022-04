Rua Doutor Mário Ramos receberá asfaltamento nos próximos dias

Matéria publicada em 22 de abril de 2022, 17:09 horas

Nesta quinta e sexta-feira, dias 21 e 22, foi feita a recomposição do meio fio

Barra Mansa- O Saae – BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) está dando continuidade nos trabalhos de melhorias na Rua Doutor Mário Ramos, no Centro. Nesta quinta e sexta-feira, dias 21 e 22, as equipes da autarquia fizeram a recomposição do meio fio. A via teve o trânsito liberado no último dia 07, após ficar totalmente interditada por conta do rompimento da galeria de águas pluviais que arrebentou as tubulações de gás e água, fez parte da calçada de um estacionamento particular ceder e provocou ainda o desabamento parcial da rua.

De acordo com o coordenador Administrativo e Financeiro do Saae-BM, José Geraldo Mattea Salgado Santos, nos próximos dias será feito o asfaltamento. “Estamos dando prosseguimento aos trabalhos. Nós liberamos a via para que fosse feita a acomodação do solo, a partir do tráfego pesado de veículos e agora estamos com a equipe trabalhando na construção de um novo meio fio. A expectativa é de que nos próximos dias a rua receba o serviço de asfaltamento”, explicou.

Um serviço necessário e de alta complexidade foi realizado pela Prefeitura, através do Saae e do Ministério da Manutenção Urbana, na Rua Doutor Mário Ramos para a reconstrução da galeria de águas pluviais com quase 15 metros de profundidade e a restauração do aterro.

Pesquisas preliminares da Defesa Civil indicaram que o colapso da via foi causado pelo rompimento da tubulação em fevereiro, quando fortes e recorrentes chuvas causaram estragos na rede de captação de água da chuva. Além dessas perdas, houve vazamentos de gás e fechamento temporário de um posto de combustível. Com esse problema, a Prefeitura teve que tomar providências urgentes no trânsito, criando um fluxo de veículos nos dois sentidos para atender os moradores das ruas Madre Filomena e José Maria de Cruz, bem como os alunos da universidade e trabalhadores do local.