Rua Santa Luzia recebe novo asfalto no bairro Vila Nova, em Barra Mansa

Barra Mansa – As obras de pavimentação seguem em diferentes regiões de Barra Mansa. Nesta terça-feira (22), as equipes da Prefeitura atuaram na Rua Santa Luzia, no bairro Vila Nova. A via é a mais recente a receber novo asfalto, após a conclusão dos trabalhos na Rua Francisco de Melo.

A intervenção é resultado da parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. O prefeito Luiz Furlani esteve no local acompanhando a execução do serviço, ao lado da vereadora Cristina Magno.

“Uma pavimentação tão sonhada e esperada pelos moradores está se tornando realidade. Com esse novo asfalto, os moradores terão mais conforto e qualidade de vida. Quero agradecer muito ao nosso governador Cláudio Castro por ser o que mais investiu em nossa cidade. Também agradeço ao secretário Uruan Andrade, e o subsecretário Rodrigo Drable por toda a atenção. Através desse cuidado, Barra Mansa está avançando muito”, destacou Furlani.

O secretário municipal de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, também comentou os benefícios da obra.

“Esses serviços são muito importantes para que nosso município avance cada vez mais. Além de tornar os bairros mais bonitos, a nova pavimentação também traz mais segurança para o tráfego dos veículos. Parabéns ao prefeito Furlani e obrigado, Governo do Estado, por proporcionar à nossa população essas melhorias”, afirmou.