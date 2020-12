Rua São Vicente de Paula não terá decoração de Natal no bairro Niterói em Volta Redonda

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2020, 17:16 horas

Volta Redonda – Moradores da Rua São Vicente de Paula, no bairro Niterói, não ornamentarão as tradicionais decorações e luzes natalinas, neste ano, em Volta Redonda. Os moradores fixaram um cartaz na localidade avisando da decisão. Por conta da pandemia, a rua não será enfeitada para evitar aglomeração de moradores de Volta Redonda e outros municípios que todo ano iam prestigiar as decorações do bairro.

A “Rua das Luzes”, conhecida popularmente, é uma tradição que já dura cerca de 30 anos e sempre chamou atenção de quem visitava o bairro entre o Natal e o Ano Novo.

Um dos principais incentivadores das decorações e luzes na Rua São Vicente de Paula era Eduardo Ermida Filho, conhecido como “Dadinho do Presépio”, que morreu no dia 23 de julho por Covid-19, aos 73 anos. A montagem do presépio, que era uma tradição familiar, não contará com a participação de Dadinho neste ano. Ele montou o presépio por 50 anos consecutivos e por 29 anos abriu ao público com a ideia de fortalecer projetos sociais.

Decoração em Volta Redonda

A prefeitura de Volta Redonda reduzirá os enfeites de Natal nos centros comerciais, sobretudo na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, serão mais simples em 2020 devido ao luto permanente por conta das mortes por Covid-19 decretado em maio deste ano. Até o último boletim epidemiológico, município contabilizou 261 mortes por Covid-19.

Segundo a prefeitura, além do luto, há também o alto valor das decorações natalinas e também os enfeites podem gerar aglomerações. A prefeitura também cancelou a festa de réveillon, que foi realizada nos últimos três anos na Vila Santa Cecília.