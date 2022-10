Ruas da Região Leste de Barra Mansa recebem pavimentação asfáltica

Matéria publicada em 9 de outubro de 2022, 09:34 horas

Serviços foram viabilizados por meio de parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado

Barra Mansa – O convênio entre a Prefeitura de Barra Mansa e o Governo do Estado do Rio está possibilitando a realização de mais uma etapa dos serviços de infraestrutura e pavimentação asfáltica na Região Leste. Nesta semana, as Secretarias de Planejamento e de Manutenção Urbana iniciaram a segunda fase do asfaltamento da Rua Izalino Gomes da Silva, no Paraíso de Cima. A via tem cerca de 2,5 km de extensão. O cronograma das obras alcançará ainda as Ruas Quatro, no Jardim Redentor; Sete, no Santa Rita; e Alecrim, no bairro Nove de Abril. Os trabalhos têm previsão de serem finalizados no prazo médio de 30 dias, porém, o tempo chuvoso pode comprometer esta estimativa.

O prefeito Rodrigo Drable está satisfeito com as melhorias. “Que alegria eu tenho em ver as obras acontecendo. Nunca recebemos tantos investimentos. Muita gente, que torce contra a cidade, gosta de falar que só tem obra na véspera de eleição. Mas, ficam em silêncio quando os serviços são acelerados depois da votação. O diferencial nesta situação é que quando acaba a disputa eleitoral a gente vem com forças renovadas para trabalhar ainda mais pelo nosso povo. Muito obrigado por terem votado em massa no nosso governador Cláudio Castro e permitirem que as obras continuem acontecendo e Barra Mansa avançando”, destacou.

Segundo os secretários de Planejamento, Eros dos Santos, e de Manutenção Urbana, Cesar Carvalho, a massa asfáltica utilizada nas obras é produzida na Usina de Asfalto do próprio município a partir dos materiais e insumos fornecidos pelo Governo do Estado. “O convênio foi firmado por meio da interlocução do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, e tem permitido melhorar as condições de acessibilidade pública em Barra Mansa”, destacaram.

Os secretários lembraram que este ano os serviços também foram executados nas ruas: Osvaldo Cruz e Antônio Baião, no Ano Bom; Ruas Dois, Quatro, Cinco, Dez e Onze, no Vale do Paraíba; Antônio Augusto da Silva e Paulo Luiz Nogueira, na Cotiara; Goiânia e José Fagundes Filho, no Getúlio Vargas; Nápoles, no Goiabal; Izalino Gomes, no Paraíso de Cima; Ipanema, no bairro Mangueira; Alecrim, no Nove de Abril; e Arábica, no Santa Izabel. O asfaltamento também chegou ao Beco dos Carvalhos, à Travessa Santa Luzia, no Ano Bom, e ao bairro Abelhas 2.

Em 2021, o mesmo convênio com o Estado, permitiu a infraestrutura e o asfaltamento de 5,4 km na cidade. O município, com recursos próprios, realizou a pavimentação asfáltica de outros 8,6 Km, totalizando 15 km de asfalto nas seguintes vias: Michel Wardini e Jornalista João Pançardes, ambas no Centro; Ruas M, I, L e J, no Roselândia II; São Jorge, na Vista Alegre; José de Abreu, no São Sebastião; Souza Menezes, no distrito de Rialto; Rua 06, no Vale do Paraíba; Dr. Izimbardo Peixoto, em Saudade; Olavo Bilac, no Nova Esperança; e Antenor Rocha, no Santa Rosa.