Ruas de Barra Mansa passam por preparação para receber pavimentação

Barra Mansa – As ruas Sebastião Colimerio, Francisco de Melo, Santo Onofre e Santa Luzia, no bairro Vila Nova, passaram nesta segunda-feira (7) pela etapa de preparo e nivelamento do solo, que são fundamentais para garantir a durabilidade da pavimentação. A previsão é que a aplicação do asfalto comece já nesta terça-feira (8).

O serviço está sendo executado por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Barra Mansa e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, que tem viabilizado melhorias estruturais em diversos pontos da cidade.

O prefeito Luiz Furlani destacou os impactos positivos do projeto, enfatizando o papel transformador da infraestrutura na vida das comunidades:

“A pavimentação vai muito além da melhoria estética. É um trabalho que garante mais qualidade de vida para os moradores. Essas intervenções atendem uma demanda histórica da população e só estão sendo possíveis graças ao apoio do governador Cláudio Castro e do secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Uruan Andrade, que têm demonstrado compromisso com o desenvolvimento de Barra Mansa”, disse.

O secretário municipal de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, destacou a importância do investimento em infraestrutura de forma planejada. “Estamos promovendo intervenções que priorizam a durabilidade e a eficiência da malha viária. Essa obra no Vila Nova é um exemplo de como a integração entre o município e o Governo do Estado pode gerar resultados concretos para a população, promovendo acessibilidade e dignidade no dia a dia”, contou Eros.