Ruas de Conservatória recebem limpeza após forte chuva

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2021, 16:50 horas

Valença- Devido as fortes chuvas que atingiram a região nesta semana, a Prefeitura de Valença, através da Subprefeitura de Conservatória, com a participação da CEDAE, e o apoio dos Deputados André Corrêa e Luiz Antônio, criou uma força tarefa, para cuidar da limpeza das ruas depois da forte chuva que atingiu o local.

As equipes de trabalhos estão atuando na retirada de galhos de árvores, barro nas ruas, lixos e entulhos, e para concluir, as ruas estão sendo lavadas, com o uso de dois caminhões pipas da CEDAE, garantindo a trafegabilidade urbana.