Ruas de Valença continuam recebendo serviços de manutenção da prefeitura

Matéria publicada em 19 de maio de 2022, 15:04 horas

Recentemente a rua Dr. Souza Nunes teve um trecho recuperado

Valença- A Prefeitura de Valença, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, continua trabalhando na manutenção das ruas da cidade. De acordo com informações da Secretaria, atendendo ao pedido dos moradores da Rua Dr. Souza Nunes, o Prefeito Fernandinho Graça, determinou de imediato a recuperação do trecho danificado que vêm prejudicando motorista e pedestres.

O Prefeito Fernandinho Graça, comentou que em parceria com o governo do Estado, a Prefeitura está promovendo a pavimentação asfáltica em diversas ruas do município, reduzindo os trabalhos de recuperação e oferecendo qualidade de vida para a população.