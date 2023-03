Ruas do bairro Freitas Soares recebem operação tapa-buracos - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de março de 2023, 09:05 horas

Porto Real – A prefeitura de Porto Real deu início nesta quinta-feira (2) à operação tapa-buracos. Neste primeiro momento, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, as ações de recapeamento asfáltico serão concentradas nas ruas do bairro Freitas Soares onde há grande fluxo de veículos. A iniciativa pretende oferecer mais segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que transitam pelo bairro. Após a conclusão dos serviços nestes locais, de acordo com a prefeitura, as equipes passarão a atuar em outros pontos da cidade.