Ruído de rádio transmissor leva PM a apreender 1kg de cocaína em Barra Mansa

Barra Mansa – Policiais militares apreenderam aproximadamente 1kg de cocaína, munições e um carregador de pistola, na manhã desta sexta-feira (5), na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Vila Delgado, em Barra Mansa. Dois homens foram presos durante a ação.

Segundo apurado pela reportagem, os agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar estavam realizando uma operação no bairro quando ouviram o ruído de um rádio transmissor vindo da janela de uma das residências. Os PMs fizeram contato com o suspeito, que afirmou que teria encontrado três rádios transmissores, três baterias e quatro carregadores de rádio em uma sacola abandonada na rua. O homem foi conduzido junto do material à 90ª DP.

Na delegacia, os agentes conseguiram informações de que uma grande quantidade de drogas e munições estaria escondida na casa de um segundo suspeito. Os policiais foram até o local e foram recebidos pelo homem apontado nas informações. Após buscas, os PMs localizaram o material ilícito no telhado da residência.

Foram apreendidos aproximadamente 1kg de cocaína, um carregador alongado calibre 9mm, um coldre de pistola, um porta carregador duplo, 50 munições calibre 9mm, 20 munições calibre .45mm, 91 munições calibre .40mm, uma empunhadura grip, 13 pedras de crack, 59 pinos de cocaína, 91 sacolés de cocaína e uma balança de precisão.

O material e o suspeito foram levados à 90ª DP, onde a ocorrência foi registrada.