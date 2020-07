Saae-BM e Coopcat retomam ações da Coleta Seletiva

Matéria publicada em 8 de julho de 2020, 16:40 horas

Objetivo é alcançar diversos bairros de Barra Mansa

Barra Mansa – O Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa) e a Coopcat (Cooperativa Mista de Catadores de Materiais Recicláveis) implementaram o projeto Coleta Seletiva, nesta quarta-feira, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. No Condomínio Edifício Bel Arte, as equipes escolheram e estimularam a separação de resíduos orgânicos e inorgânicos. A visita teve como objetivo de incentivar e conscientizar os moradores a adotarem novas práticas ambientais.

Durante a visita, a equipe do Saae apresentou produtos feitos de materiais reciclados, tanto de forma artesanal, quanto industrial. Além disso, também orientaram os moradores para que conseguissem realizar a separação dos lixos de forma correta; ação que beneficiará os trabalhadores da Coopcat.

O responsável pela Coordenação da Coleta Seletiva, Sérgio Antônio da Silva, apresentou o benefício que as coletas geram.

– São muitas as vantagens, tanto para o meio ambiente, quanto em âmbito social e econômico. São somente pontos positivos, portanto, a participação da sociedade é fundamental – afirmou.