Saae-BM fará paralisação da ETA Nova neste domingo - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2022, 18:38 horas

Medida é realizada todos os meses para manutenção e limpeza dos tanques de tratamento do local

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) anunciou que neste domingo, dia 04, serão realizados trabalhos de manutenção, higienização e limpeza nos tanques de tratamento da ETA Nova (Estação de Tratamento de Água ), no período de 5h às 13h. O serviço é realizado em todos os primeiros domingos do mês.

Com o início dos serviços, os seguintes bairros poderão ser momentaneamente afetados com a possível falta de água: Abelhas II; Ano Bom; Bocaininha; Boa Sorte; Bom Pastor; Cantagalo; Cotiara; Getúlio Vargas; Goiabal; Jardim Alice; Jardim Boa Vista; Jardim Central; Jardim Monique; Jardim Primavera; Jardim Roselândia; Km 4; Lot. Entanha; Lot. Harmonia; Lot. Jardim Marilu; Lot. Santa Lúcia; Lot. Santa Maria I, II e III; Lot. São Paulo; Lot. São Vicente; Lot. Sofia; Morada da Colônia I e II; Piteiras; Roselândia; Santa Clara; Santa Izabel; São Domingos; São Francisco de Assis; São Genaro; São Judas Tadeu; São Luiz; São Pedro; São Silvestre; Saudade; Siderlândia; Vila Independência; Vale do Paraíba; Vila Brígida; Vila Coringa; Vila Delgado; Vila Maria; Vila Nova; Vila Orlandélia; Vila Principal; Vila Ursulino; Village do Sol e Vista Alegre.

O Saae-BM pede a compreensão dos usuários e o uso consciente de água até que os serviços voltem à normalidade. Em caso de dúvidas, entre em contato através dos telefones (24) 3512-4333 ou 115.